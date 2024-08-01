全台227處高風險邊坡 去年未追蹤

0403地震、梅雨及凱米颱風接連來襲，省道災情不斷，交通部公路局雖有制定預警、警戒及行動等降雨觀測指標，24小時監控路段及橋梁，但審計部最新決算報告指出，去年全台仍有227處曾發生邊坡崩塌、土石滑落的地質敏感區未列追蹤。另外，多起落石坍方事件均顯示雨量並非致災唯一因素，建議交通部改善。

公路局所轄省道邊坡位於活動斷層地質敏感區、山崩與地滑地質敏感區共有987處，審計部最新決算報告表示，曾發生邊坡崩塌、土石滑落等災害，但公路局未監測追蹤有227處，分布於11個縣市，以花蓮、台東及宜蘭縣較多，若未納入監測範圍恐不易事先預警。

報告也指出，台8線碧綠溪明隧道入口、台9線北宜路九段、台20線臨105便道禮觀路等，曾於去年發生落石及邊坡坍方，且發生時多未達大雨等級或無降雨，顯示雨量並非致災唯一因素。

交通部表示，公路局已將高風險邊坡納入省道邊坡管理系統列管，持續定期巡檢，另參考相關災害資料調整監控路段管理指標，並研議開發隧道內地震告警系統。