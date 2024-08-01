TPASS客群停滯 審計部要求改善

TPASS通勤月票上路滿周年，已有19個縣市推出24個月票方案，交通部規畫今年底推出2.0方案，主打14天內定期票，部長李孟諺昨透露，已有宜蘭縣、台中市、高雄市表達意願。不過，審計部最新決算報告指出，通勤月票方案加值購買人數成長遲滯，私人運具使用習慣未見明顯改變，且部分方案補助績效目標與政策目標未盡相符，要求改善。

對於TPASS 2.0，中市交通局說，初步規畫推出不超過7天的短期票證，目前也與苗栗、彰化及南投縣政府達成共識，共同推出短天期方案，吸引短期造訪的觀光、出差民眾，更有意願搭大眾運輸工具。相關相關補助計畫也要請中央盡速公布，以利TPASS2.0後續推動。

高雄市交通局則表示，仍在研議中，將參考高雄現行MenGO平台推出時數票方案，可能提報24、48或72小時3種方案給交通部參考。

交通部去年以行政院疫後特別預算3年200億元預算，推動TPASS通勤月票，目標3年提升公共運輸運量5%、降低道路交通事故5%。全國已有24個月票方案，2026年起常態預算編列執行，初估每年預算至少90億。

但審計部最新決算報告指出，部分通勤月票方案補助計畫績效目標未盡相符，像台南市以「交通事故114年度較111年度降低2.7%」為目標、高雄市區及南高屏全區計畫書缺乏具體量化目標，難以衡量達成情形。

決算報告也提到，今年4月，民眾加值購買通勤月票方案67萬餘人次，與相較剛推動實施加值購買的75萬餘人次，明顯下滑，且基北北桃、桃竹竹苗、中彰投苗、雲嘉嘉、南高屏、東部3縣等6個生活圈銷售狀況多呈現停滯，月票使用族群固定，不利公共運輸運量成長。

交通部指出，各地方道路交通安全改善績效目標由提案縣市依其交通特性自行訂定，再由專家學者成立審查小組審視合理性，將待提案縣市政府提交成果報告書時，就績效目標達成情形檢討改進。另外，已責請公路局研議推動短天期定期票方案，擴大TPASS使用客群。