兒少性侵報導 例外原則草案出爐

台北市某私立幼兒園發生園長之子、毛姓教保員性侵多名孩童案件，但媒體礙於兒少權法第六十九條規定，不得揭露可辨識兒少身分資訊，未報導園所名稱，引發討論。為此，衛福部訂出報導兒少性侵事件三大「例外原則」草案，民團則認為，若事件仍處於爆料階段案件，媒體應該謹守倫理，不可描繪被害人身分、案情細節等。

衛福部草擬媒體報導兒少性侵事件「例外原則」，共有三大要點，一為行為人已成年，並且任職於兒少、身障、老人機構，媒體可以公布任職單位；第二原則為被害人為成年人，經本人同意後，可公布案情與加害人身分；第三原則是其他經目的事業主管機關審議通過之事件內容，媒體可揭露。

衛福部今邀兒少團體、媒體代表、國家通訊傳播委員會（ＮＣＣ）等，討論兒少性侵事件例外報導原則。官員表示，將視專家討論情況，調整其中細節。

衛福部保護司副司長郭采榕指出，兒少性侵報導原則共六大項，包括名詞定義、禁止揭露之資訊、可例外揭露之資訊，以及報導注意事項，包括報導時應使用中性語氣、尊重被害人感受等。

靖娟基金會執行長許雅荏表示，媒體報導類似敏感議題時，應分二個層次，首先，司法、行政調查結果出爐後，如案件涉及公共利益，除行政機關應依法要求機構停辦，也應對外大眾說明；如果仍處爆料階段，媒體報導時則應謹守倫理，不要描繪被害人身分、案情細節。