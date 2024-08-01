聽新聞
test
0:00 / 0:00

兒少性侵報導 例外原則草案出爐

聯合報／ 記者林琮恩／台北報導
台北市幼兒園發生毛姓教保員連續性侵多名孩童事件，媒體卻礙於兒少權法第69條規定，不得揭露可辨識兒少身份資訊，不敢報導園所名稱。本報資料照片
台北市幼兒園發生毛姓教保員連續性侵多名孩童事件，媒體卻礙於兒少權法第69條規定，不得揭露可辨識兒少身份資訊，不敢報導園所名稱。本報資料照片

台北市某私立幼兒園發生園長之子、毛姓教保員性侵多名孩童案件，但媒體礙於兒少權法第六十九條規定，不得揭露可辨識兒少身分資訊，未報導園所名稱，引發討論。為此，衛福部訂出報導兒少性侵事件三大「例外原則」草案，民團則認為，若事件仍處於爆料階段案件，媒體應該謹守倫理，不可描繪被害人身分、案情細節等。

衛福部草擬媒體報導兒少性侵事件「例外原則」，共有三大要點，一為行為人已成年，並且任職於兒少、身障、老人機構，媒體可以公布任職單位；第二原則為被害人為成年人，經本人同意後，可公布案情與加害人身分；第三原則是其他經目的事業主管機關審議通過之事件內容，媒體可揭露。

衛福部今邀兒少團體、媒體代表、國家通訊傳播委員會（ＮＣＣ）等，討論兒少性侵事件例外報導原則。官員表示，將視專家討論情況，調整其中細節。

衛福部保護司副司長郭采榕指出，兒少性侵報導原則共六大項，包括名詞定義、禁止揭露之資訊、可例外揭露之資訊，以及報導注意事項，包括報導時應使用中性語氣、尊重被害人感受等。

靖娟基金會執行長許雅荏表示，媒體報導類似敏感議題時，應分二個層次，首先，司法、行政調查結果出爐後，如案件涉及公共利益，除行政機關應依法要求機構停辦，也應對外大眾說明；如果仍處爆料階段，媒體報導時則應謹守倫理，不要描繪被害人身分、案情細節。

兒少權法 性侵 衛福部

延伸閱讀

鼓勵民團遊花蓮 竹縣府8月1日起補助住宿每人每晚500元

狼師案引眾怒 媒體例外報導原則出爐！但民團不埋單

涉新北福音幼兒園不當管教案 2教保員資深獎項遭撤

頭份市立游泳池轉型全民運動館起手式 苗縣府辦個案變更

相關新聞

未來一周高溫…周末變天雨下到這時 颱風生成8月中旬再觀察

未來1周屬於高溫炎熱、午後雷陣雨的天氣型態，中央氣象署預報員張竣堯表示，明後兩天持續為夏季型天氣，周末開始水氣增加，降雨...

「CCA瘦身果汁」爆紅 專家揪隱憂示警身體恐鬧營養荒

最近有一款爆紅的「CCA果汁」，許多韓國女藝人分享，喝一周狂瘦4公斤，身體非常有感。喝蔬果汁排毒減脂，感覺可以補足吃不夠...

都市熱島 學者：應透過國土計畫解決

根據歐盟氣候監測機構報告，今年六月是全球有史以來最熱的六月，七月廿一日更創下有紀錄以來世界最熱的一天，全球平均表面氣溫達...

菜價續創高 農業部：回穩需1個月

凱米颱風重創國內農作產區，全台農損已破廿七億，昨北農蔬菜到貨量僅九八二公噸，但每公斤蔬菜平均價為四六點五元，菜價續創來半...

保鮮秘技大公開！婆媽教一招保存花椰菜 放8天依然翠綠如新

許多人去菜市場買菜，通常只會購買今日份的菜量，若放隔夜就容易壞掉。一名主婦分享保存花椰菜的方法，網友讚嘆「長知識了」。

「一度覺得會死」全身型膿疱性乾癬發病太絕望 健保暫時性支付專屬藥物

全身型膿疱性乾癬是少見，但可能伴隨致命併發症的皮膚重症。年約40歲的陳小姐，飽受該疾病所苦20、30年，在發病的日子裡，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。