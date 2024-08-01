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食在營養／減肥好食材！竹筍 預防大腸癌、降三高

聯合報／ 記者黃妙雲／台北報導
竹筍熱量低、膳食纖維豐富，有助於排便，但消化不好的人，不宜吃過量。圖／123RF
竹筍熱量低、膳食纖維豐富，有助於排便，但消化不好的人，不宜吃過量。圖／123RF

台灣出好筍，現在正值竹筍盛產，口感甜中帶清香的竹筍，可謂21世紀最健康的食物之一，膳食纖維豐富且熱量低，不僅是夏季最佳減肥的食材來源，還有助於預防大腸癌，也適合三高族食用，具有穩定血糖、降血壓、降血脂的功效。

一年四季皆可品嘗的竹筍，5至8月是盛產季節，包括箭筍、桂竹筍、麻竹筍與綠竹筍等，而冬筍（即孟宗筍）產季則在12月到翌年2月間。營養師劉怡里指出，除了冬筍屬於高纖且熱量較高（每100克41大卡），其他竹筍多為中纖，熱量每100克在20到25大卡左右，因此吃竹筍可促進腸道蠕動，有助於減重、預防大腸癌。

此外，竹筍的維生素B群含量豐富，與人體的能量代謝有關，疲憊的人可以適量食用；竹筍也含有鉀、磷、鈣、鎂等微量元素，可幫助有三高問題的人穩定血糖、降低血壓與血脂。

竹筍性味甘涼，中醫觀點來看，對於乾咳、痰少的熱咳，有化痰、降火氣的功效，但由於竹筍屬於「發物」，因此若是有皮膚癢問題，尤其是患有異位性皮膚炎的人，宜避免吃筍。

雖然竹筍熱量低且膳食纖維豐富，有助於排便順暢，劉怡里提醒，本身消化功能不好的人，像老人家或兒童，不宜吃過量；一般而言，一餐最多吃一碗的分量，想減肥的人，也不宜餐餐佐以竹筍，最好是搭配當季當令的蔬果多元食用。

筍子偏酸性食物，吃多了易傷胃，如果吃竹筍又補充鈣質，易形成草酸鈣，有腎臟病的人、腸胃不好的人、尿道結石的人要少吃。但竹筍經水煮過後，鉀與磷的濃度會下降，腎臟病人可適量攝取。

大腸癌 減肥 腎臟病

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