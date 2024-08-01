菜價續創高 農業部：回穩需1個月

凱米颱風重創國內農作產區，全台農損已破廿七億，昨北農蔬菜到貨量僅九八二公噸，但每公斤蔬菜平均價為四六點五元，菜價續創來半年新高。農業部長陳駿季表示，短期葉菜類大面積受損嚴重，目前正在著手復耕，至少要近一個月的時間菜價才能回穩，也強調中元節和中秋節將至，業者勿藉機哄抬物價。

根據農業部統計，農業產物及民間設施估計損失計廿七點一億元，其中雲林縣損失六億八四三八萬元、嘉義縣四億一一○七萬元、屏東縣四億六五五萬元。

陳駿季指出，凱米颱風帶來的強降雨衝擊產區農產品的供應，其中短期葉菜類高達九成嚴重受損，農民至少需要三到四周的時間復耕，因此葉菜類近期價格波動會比較大，為因應消費者需求，將調配冷藏庫存高麗菜等，也會釋出根莖類等平替蔬菜，和全國約一千多個通路合作，透過平價蔬菜專區讓消費者得以購買。

此外，農業部昨與亞蔬—世界蔬菜中心簽署蔬菜研究與發展合作備忘錄，合作開發「超抗逆境」的營養蔬菜品種，目標未來五十年實現糧食安全和永續農業。陳駿季說，藉由合作備忘錄的簽署，強化合作。