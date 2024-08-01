審計部：染疫禽舍 逾9成是密閉式

為提升養禽場防疫能力，農業部輔導家禽業者，將傳統開放式禽舍，升級為水簾密閉式或非開放式禽舍，去年度核定輔導七十四場。不過審計部報告指出，近五年來確診高病原性禽流感的養禽場，逾九成都是非開放式禽舍及密閉式禽舍，顯示禽流感疫情防治並非僅靠養禽場硬體設施設備升級就能達成。

農業部說，將請家禽產業團體於產業會議或辦理養禽講習等場合，宣導及說明如何落實養禽場生物安全的措施。

農業部輔導養禽場禽舍改善結構與生產設備，去年度核定補助二億九千九百萬元，輔導七十四場養禽場，由傳統開放式禽舍改建為非開放式或密閉式水簾禽舍，預計二○二五年要達一九八場。

不過，審計部引用農業部動植物防疫檢疫署二○一九年至二○二三年度的統計數據指出，這五年確診高病原性禽流感的養禽場共計二六八場、撲殺家禽三三○萬餘隻，其中非開放式禽舍及密閉式禽舍合計二五一場，占比高達百分之九十三點六六成。

審計部認為，家禽業主未能建立及落實養禽場生物安全管理機制，致禽流感疫情年年反覆發生，造成養禽場耗費高額改建經費亦未能防止疫病發生的負面觀感，影響傳統養禽場業主辦理禽舍改建升級的意願。

國民黨立委張嘉郡表示，要防堵禽流感的入侵，設備升級只是第一步，後續生物安全管理的落實，包含養禽人員的進出是否徹底消毒及進出管制等，都是不可或缺的一環，農業部責無旁貸，應該加強宣導與輔導，不要以為禽舍改成非開放式就解決問題了。