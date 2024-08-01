首場氣候委員會8日登場 聚焦農業調適

氣候變遷對策委員會首場會議將於八月八日登場，環境部長彭啓明昨表示，首場會議將談「調適」，特別是農業的調適，還會談能源轉型，包括台電議題；未來每季一主題，十月將談綠色金融議題。

第一屆淨零轉型暨自然碳匯與碳權發展趨勢論壇昨在台中登場，彭啓明表示，碳稅、碳費不是好制度，因為要從企業身上拔毛，台灣碳交易將採「總量管制」，碳交易與碳費雙軌進行，帶動民間減碳力道；他強調已找五百家企業老闆喝咖啡，表明有棍子也會有蘿蔔，一開始收碳費，會在一、兩年內想辦法找出蘿蔔。

「環境部會扛起責任」，彭啓明強調，淨零轉型一定會做的，也知道台灣很難做，並坦承與設定目標有落差，要急起直追努力做，大家都有責任。

彭啓明說，從民間角度，總量管制碳交易才會驅動市場，但過去台灣對碳交易沒有實際經驗，所以還是必須從最基礎的碳費走，背後的意涵就是走到總量管制的碳交易。團隊到新加坡等國研究過，發現多數國家都是雙軌進行；未來走到全球統一的碳定價規格是很清楚的，兩三年後碳權費用就不是三、五百元，而是二、三千元。

彭啓明下午出席「氣候變遷高溫調適對策研討會」時則提到，會在氣候變遷對策委員會上報告「氣候變遷對全球還有台灣的影響衝擊評估」。他說，面對極端氣候，「調適」的觀念必須要被建立，民眾面對極端天災不能期待絕對不會出現淹水，而是要不怕水淹，這就是調適的意義，防災、調適、淨零的三合一，才能打造不怕極端氣候的韌性國土。

彭啓明也提到，每年高溫幾乎都在創紀錄，預估未來廿年，全球將增溫○點五度到二度，台北市高溫已近四十度，未來一定會超過四十度，跨部會的合作將變得相當重要。