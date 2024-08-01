都市熱島 學者：應透過國土計畫解決

根據歐盟氣候監測機構報告，今年六月是全球有史以來最熱的六月，七月廿一日更創下有紀錄以來世界最熱的一天，全球平均表面氣溫達到十七點○九度，台灣近日體感也屢飆破四十度高溫。環境部昨召開「氣候變遷高溫調適對策研討會」，學者直言，都市熱島已非單一城市或行政區的問題，應透過國土計畫和都市規畫共同解決。

前中央氣象局長鄭明典日前在臉書上示警，指今年全球平均氣溫持續偏高，幾乎每天都是當日最高溫紀錄，現在海洋也熱起來，全球暖化的確是回不去了。高溫也帶來熱傷害，根據衛福部統計，今年七月超過一一六三人次因熱傷害而就診通報，和去年同期八八七人次相比，增幅百分之卅一。

今年十月底各直轄市、縣市政府將提出首次地方層級氣候變遷調適執行方案，環境部昨邀專家學者、氣象署、北市府都發局、勞動部職業安全衛生署等，共同探討高溫預警、都市熱島、健康調適等。

成功大學建築系特聘教授林子平表示，造成都市熱島效應加劇原因包含綠地減少、大樓密集通風不良及材料蓄熱等，面對氣候變遷和都市高溫化，提升綠覆率以達到城市降溫、體感溫度降低、建築能源消耗降低會是有效方法。他也強調種樹是最好的方法，「種樹是永遠不後悔的選擇」。

不過林子平也提到，都市熱島已經不是單一城市或行政區的事，現在台北盆地到新北大漢溪河谷，一直延伸到桃園中壢已經是比較大的熱島，未來台灣在城市持續開發和氣候暖化下，都市治理應該從國土計畫到都市規畫一起共同解決。

職安署長鄒子廉表示，正在修訂職業安全衛生設施規則，將增列戶外熱危害達最高風險等級時，雇主得設置遮陽措施和休息場，否則得處最高卅萬罰鍰，預計本月上路。

國健署提醒，如果頻繁出入冷氣房，以及偏愛飲用冰飲、冰品，易導致血管收縮，血壓上升，提高心肌梗塞、腦中風等風險。建議定時定量補充水分，但切勿短時間內飲用大量冰水。