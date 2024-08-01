健康主題館／預防及延緩失智 從3招做起
隨著台灣人口高齡化趨勢，失智症發生率逐漸增加，依衛福部估算，全台65歲以上長輩每12人就有一位失智者。台灣失智症協會秘書長陳筠靜表示，台北市高齢者多，失智症將成為每個人的老年生活課題，應積極從預防端做起，包含規律作息、均衡飲食、刺激大腦功能等。
擁自理能力 助減緩惡化
如果失智了該怎麼辦？台北市衛生局將於8月17日起舉辦三場「幸福台北．憶起生活」失智症照護講座，邀請台北市聯合醫院失智中心主任劉建良、台灣失智症協會秘書長陳筠靜、中華民國家庭照顧者關懷總會秘書長陳景寧、瑞智社會福利基金會董事長徐文俊等，分別講述失智症照護與藝術體驗、失智症者陪伴守則與照顧者壓力調適、靈性照顧如何幫助失智家庭等議題。
陳筠靜將說明「失智症者陪伴守則」，失智症發病後平均存活約8至10年，照護時間久，家屬要因應患者的病程改變而學習各種照護技巧，更重要的是「認識失智症」。失智症是一種不可逆的大腦退化病變，會出現妄想、認錯、幻覺、憂鬱及其他精神行為，首要理解患者個性改變的原因。
失智照護是一條漫漫長路，陳筠靜認為，要以「延緩失能」為重點，失智了並不代表失去學習能力，更要幫助失智者找回更多生活自理的能力，才不會太快進入中重度失智階段。在診斷出失智症時，及早介入治療，包含日常生活規畫與執行、找到失智者的能力、控制飲食等。
陳筠靜分享，協會的志工群有人曾經擔任老師，在得知罹患失智症時，家人立即擬訂生活型態修正計畫，改掉會影響身體的壞習慣、多做能動腦的活動、增加人際互動等，順利維持身體功能與自主獨立性，從各方面多管齊下，減緩失智症的惡化並維持現有功能。
非藥物治療 須專業參與
藥物能控制失智症的病情，有助於改善認知、行為和情緒；非藥物治療可以訓練失智者的日常生活功能，減少精神行為症狀發生，被列為是首要治療的趨勢。陳筠靜建議，非藥物治療要有專業人員參與，例如：職能治療師、復健科醫師，協助吞嚥治療、運動訓練等，視患者情況給予不同對策。
照顧失智家人，不只要有耐心，更需要技巧，長時間的照護是沉重負擔，一定要善用各項社會福利資源，包括照顧者的喘息服務，減輕壓力也提升照顧品質。目前台北市有48個失智據點，失智共照中心可協助轉介長照服務或其他社會資源，陳筠靜提醒，千萬不要「悶著頭咬牙苦撐」，最後雙方都累倒了。
台北市的失智症照護網絡，承接失智症者與照顧者，今年舉辦「幸福台北．憶起生活」失智症照護講座，邀請照顧者及家屬、失智者及一般民眾參加，了解失智症，也找到適合的照顧模式。
幸福台北．憶起生活 失智症照護講座
失智症照護與藝術體驗
時間：8/17(六)9:30-12:00
地點：福林國小會議室(台北市士林區福志路75號)
失智症者陪伴守則與照顧者壓力調適
時間：8/24(六)9:00-12:15
地點：博嘉運動公園多功能集會廳(台北市文山區木柵路四段159巷16號4號)
靈性照顧如何幫助失智家庭
時間：8/31(六)9:30-12:00
地點：客家文化會館4樓會議室(台北市大安區信義路三段157巷11號4樓)
洽詢：02-8692-5588轉6359
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