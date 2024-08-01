快訊

奧運桌球／首次奧運止步8強 小將高承睿落淚記取教訓

聯準會利率連八凍！暗示通膨正趨近目標 為未來降息打開大門

聽新聞
test
0:00 / 0:00

健康主題館／預防及延緩失智 從3招做起

聯合報／ 記者廖靜清、閻聖廣／台北報導
失智照護是一條漫漫長路，應積極從預防端做起，以「延緩失能」為重點。圖／123RF
失智照護是一條漫漫長路，應積極從預防端做起，以「延緩失能」為重點。圖／123RF

隨著台灣人口高齡化趨勢，失智症發生率逐漸增加，依衛福部估算，全台65歲以上長輩每12人就有一位失智者。台灣失智症協會秘書長陳筠靜表示，台北市高齢者多，失智症將成為每個人的老年生活課題，應積極從預防端做起，包含規律作息、均衡飲食、刺激大腦功能等。

擁自理能力 助減緩惡化

如果失智了該怎麼辦？台北市衛生局將於8月17日起舉辦三場「幸福台北．憶起生活」失智症照護講座，邀請台北市聯合醫院失智中心主任劉建良、台灣失智症協會秘書長陳筠靜、中華民國家庭照顧者關懷總會秘書長陳景寧、瑞智社會福利基金會董事長徐文俊等，分別講述失智症照護與藝術體驗、失智症者陪伴守則與照顧者壓力調適、靈性照顧如何幫助失智家庭等議題。

陳筠靜將說明「失智症者陪伴守則」，失智症發病後平均存活約8至10年，照護時間久，家屬要因應患者的病程改變而學習各種照護技巧，更重要的是「認識失智症」。失智症是一種不可逆的大腦退化病變，會出現妄想、認錯、幻覺、憂鬱及其他精神行為，首要理解患者個性改變的原因。

失智照護是一條漫漫長路，陳筠靜認為，要以「延緩失能」為重點，失智了並不代表失去學習能力，更要幫助失智者找回更多生活自理的能力，才不會太快進入中重度失智階段。在診斷出失智症時，及早介入治療，包含日常生活規畫與執行、找到失智者的能力、控制飲食等。

陳筠靜分享，協會的志工群有人曾經擔任老師，在得知罹患失智症時，家人立即擬訂生活型態修正計畫，改掉會影響身體的壞習慣、多做能動腦的活動、增加人際互動等，順利維持身體功能與自主獨立性，從各方面多管齊下，減緩失智症的惡化並維持現有功能。

非藥物治療 須專業參與

藥物能控制失智症的病情，有助於改善認知、行為和情緒；非藥物治療可以訓練失智者的日常生活功能，減少精神行為症狀發生，被列為是首要治療的趨勢。陳筠靜建議，非藥物治療要有專業人員參與，例如：職能治療師、復健科醫師，協助吞嚥治療、運動訓練等，視患者情況給予不同對策。

照顧失智家人，不只要有耐心，更需要技巧，長時間的照護是沉重負擔，一定要善用各項社會福利資源，包括照顧者的喘息服務，減輕壓力也提升照顧品質。目前台北市有48個失智據點，失智共照中心可協助轉介長照服務或其他社會資源，陳筠靜提醒，千萬不要「悶著頭咬牙苦撐」，最後雙方都累倒了。

台北市的失智症照護網絡，承接失智症者與照顧者，今年舉辦「幸福台北．憶起生活」失智症照護講座，邀請照顧者及家屬、失智者及一般民眾參加，了解失智症，也找到適合的照顧模式。

幸福台北．憶起生活 失智症照護講座

失智症照護與藝術體驗

時間：8/17(六)9:30-12:00

地點：福林國小會議室(台北市士林區福志路75號)

失智症者陪伴守則與照顧者壓力調適

時間：8/24(六)9:00-12:15

地點：博嘉運動公園多功能集會廳(台北市文山區木柵路四段159巷16號4號)

靈性照顧如何幫助失智家庭

時間：8/31(六)9:30-12:00

地點：客家文化會館4樓會議室(台北市大安區信義路三段157巷11號4樓)

洽詢：02-8692-5588轉6359

北市 失智症 患者

延伸閱讀

【Podcast】EP.12成立22年照顧失智症家庭的幕後功臣，台灣失智症協會向國際展示台灣經驗！

「微笑樂智號」開跑 開箱認識失智症

新研究揭身體2處脂肪越多 與失智症和巴金森氏症較高風險有關

陳乃菁醫師：失智症照顧關係應從初期建立信任感

相關新聞

菜價續創高 農業部：回穩需1個月

凱米颱風重創國內農作產區，全台農損已破廿七億，昨北農蔬菜到貨量僅九八二公噸，但每公斤蔬菜平均價為四六點五元，菜價續創來半...

都市熱島 學者：應透過國土計畫解決

根據歐盟氣候監測機構報告，今年六月是全球有史以來最熱的六月，七月廿一日更創下有紀錄以來世界最熱的一天，全球平均表面氣溫達...

TPASS客群停滯 審計部要求改善

TPASS通勤月票上路滿周年，已有19個縣市推出24個月票方案，交通部規畫今年底推出2.0方案，主打14天內定期票，部長...

保鮮秘技大公開！婆媽教一招保存花椰菜 放8天依然翠綠如新

許多人去菜市場買菜，通常只會購買今日份的菜量，若放隔夜就容易壞掉。一名主婦分享保存花椰菜的方法，網友讚嘆「長知識了」。

木柵保儀路木箱豆花8月底熄燈 網：快把握機會去吃

木柵景文中學附近、位於保儀路與永安街口的「木箱豆花小攤車」，是許多木柵人最愛的夏日甜品之一；不料店家在7月31日晚間無預...

甲狀腺癌 台大醫院首創尿檢追蹤復發趨勢

甲狀腺癌患者罹癌後追蹤，目前採抽血檢測血清甲狀腺球蛋白，以確認患者是否有癌症殘留或復發。台大醫院內科部副主任王治元研究團...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。