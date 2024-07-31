保鮮秘技大公開！婆媽教一招保存花椰菜 放8天依然翠綠如新

許多人去菜市場買菜，通常只會購買今日份的菜量，若放隔夜就容易壞掉。一名主婦分享保存花椰菜的方法，網友讚嘆「長知識了」。

原PO在臉書社團「家常菜」表示，自己有時候會忘記煮或是沒時間煮菜，因此買完菜回家後，會馬上以「倒栽蔥」的方式，將花的部分朝塑膠袋的底部放進去，之後倒入約四分之一米杯的水量，綁緊後放入冷藏，要小心不要讓水流出來。原PO日前煮了已放冰箱8天的花椰菜，還是一樣新鮮好吃。

貼文一出，引起網友們議論，「有時花會變黃，洗的時候會散落，我就知道放太久了」、「花椰菜可以水煮再冷凍嗎？」、「請問大家，綠花椰菜怎麼清洗呢？」、「種在冰箱8天的概念」，也有網友感謝原PO分享保鮮方法，「謝謝分享，改天來試試，超愛吃花椰菜的」、「謝謝妳，長知識了」、「怎麼變賢慧了」。

有許多網友分享自身的方法，「這時節，葉菜類都『貴參參』，爛了、黃了、開花了肯定不划算，摘過絲洗乾淨後，殺青沖冰水、晾乾放冷凍，放上多久都行」、「其實也可以買回來先汆燙起來，放冷藏也可以放很多天，想放更久就放冷凍就好」、「綠花椰菜真的不用特別保存啦！因為它很粗，買回來不要洗，用多少切多少，塑膠袋包起來放最底層冷藏室就可以了，放兩周也不會壞」、「也可以包兩張廚房紙巾，直接進塑膠袋，不用另外加水，所有的蔬菜這樣都能冰很久又新鮮」。

不過，有網友質疑「這樣青菜不會有一股臭味嗎？」對此，原PO則回應「進口花椰菜不怕水，原箱裝來時候，是用保麗龍箱子，裡面還打碎冰」。