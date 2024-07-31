瓶蓋轉不開怎麼辦？ 專家教你5妙招輕鬆解決

不少人應該都有玻璃瓶罐蓋子轉不開的經驗，再怎麼用力蓋子依然原封不動。有網友PO出自己遇到玻璃瓶被轉太緊，讓她扭不開，吸引許多熱心網友提供建議。

一名網友在Threads上發文，貼出自己與轉上瓶蓋對象的談話，表示自己扭不開罐頭，怒嗆對方「下次再鎖那麼緊，斷的就是你的頭」。

原PO怒嗆關上蓋子的人：「下次再鎖那麼緊，斷的就是你的頭。」圖／擷自Threads

貼文發布後，不少網友紛紛留言分享自己開玻璃瓶的小撇步，「手心在蓋子的地方雙手手指交叉，往中間擠壓，會聽得波一聲 就可以輕鬆打開了」、「倒過來用手掌拍底部，用熱水在瓶蓋淋一圈，即可轉開」、「把橡皮筋綁在瓶蓋旁邊，可以的話綁兩圈，會很好開」、「拿刀背或是什麼鐵湯匙柄，繞圈圈對著蓋子敲敲敲～就可以輕鬆打開了！」

也有網友和原PO產生共鳴，幽默回應「立刻轉發給合法配偶，我只要東西打不開第一個跑去罵他，問他是不是有動過！」、「能從短短三個字裡看到對方內心的恐懼」。

知名部落網站「愛料理生活誌」，也整理出了5個妙招，教大家如何輕鬆打開瓶蓋：

1.橡膠手套

洗碗時常用到的橡膠手套通常附有止滑功能，能牢牢的抓住罐子和瓶蓋。

2.橡皮筋

用橡皮筋跟用橡膠手套的意思相同，都能夠止滑，只要把幾條橡皮筋多繞幾圈在瓶蓋上，再用手去轉，就能轉開瓶蓋。

3.熱水

將瓶蓋端放入100度C的熱水，聽見「波」的一聲就馬上把瓶子拿起來，等待30秒熱脹冷縮輕鬆轉開。

4.湯匙

將金屬湯匙一端朝上卡在瓶身與蓋子中間，再用手下壓湯匙另一端，湯匙就會像槓桿一樣被反向往上把瓶蓋推鬆。

5.敲一敲瓶蓋

用工具敲一敲瓶蓋，幫助減低瓶蓋內的氣壓，就能轉開瓶蓋。