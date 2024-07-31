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台鐵新城和平間7月31日至8月2日公路接駁 每天1400人次

中央社／ 台北31日電

颱風凱米重創蘇花路廊，公路已搶通，鐵路要到8月3日才搶通北迴線東正線，台鐵公司今天起到8月2日以公路免費接駁和平站與新城站間旅客，每天可提供7班次、疏運1400人次。

台鐵發布新聞稿，8月3日才能搶通北迴線東正線，因台9線和仁到崇德路段已於昨天搶通採管制通行，台鐵與公路局今天起開行免費接駁客運。

台鐵說，今天起到8月2日，每天上午6時至8時、中午12時至下午1時及下午5時至晚間7時等3個時段，開行新城站與和平站間每天7班次公路接駁，可提供1400人次疏運服務，民眾到達新城站及和平站，可對接搭乘台鐵花蓮往返崇德、宜蘭往返和平區間列車。

除公路接駁外，海運疏運部分，航港局先前協調新台馬輪自7月28日至30日行駛蘇澳港與花蓮港間；今天起至8月3日，再調派凱旋一號協助疏運，單趟可載運261人，每天往返2航班。

空運方面，民航局協調航空公司增開台北往返花蓮加班機，自7月26日至今天，每天增開2架次，8月1日至4日每天增開4架次，加上原有正班機，7月26日至8月4日總計提供42架次，2940座位數。

台鐵 花蓮

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