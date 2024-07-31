推動生物相似藥 石崇良曝未來將延長給付年限

健保藥費居高不下，衛福部健保署積極推動生物相似藥，也就是原廠生物製劑的學名藥，7月起祭出試辦計畫，鼓勵醫師開立六大成分的生物相似藥處方，可獲額外獎勵給付。健保署長石崇良表示，未來方向是使原廠藥、生物相似藥並存，若病人使用生物相似藥將放寬給付年限，讓病友獲更久的照顧。

石崇良今參與「全身型膿疱性乾癬 專用生物製劑獲健保給付」活動表示，目前其他國家生物相似藥使用率達30至50％，國內僅有7%，「這是非常低的」，健保財務有限，推廣生物相似藥是期待有更多資源去可收納更多新藥。七月起始舉行三年試辦計畫，期待生物相似藥占率從現行7.38％提高至30％，預估可節省藥費2.7億元。

石崇良說，推動生物相似藥，未來方向是當原廠藥、生物相似藥並存時，若病人使用生物相似藥，將放寬給付年限，讓病友獲得更久的照顧，健保資源是大家一同貢獻，期盼嘉惠更多病友。

今年8月起，健保署對脊髓肌肉萎縮症（SMA）藥物給付對象大幅調整，多數患者用藥都能獲得給付，但健保署不會只關注單一疾病患者。石崇良說，乾癬患者人數不少，採用免疫藥物治療可獲得控制，但比較複雜的全身型膿疱性乾癬，病情又急又快，具治療急迫性。

石崇良指出，針對全身型膿疱性乾癬與免疫系統中的介白素36（IL-36）相關發炎途徑異常，已有專用生物製劑可以治療，健保署7月1日起納入給付，預計適用患者每年可省下藥費約90萬元。

「給付過程經過許多討論。」石崇良說，國際間並未普遍給付用於全身型膿疱性乾癬的生物製劑，如英國、澳洲即未納入給付。健保暫行性支付去年上路，可先滿足病友需要，並鼓勵病友使用以提供臨床數據資料，作為2年後是否納入健保給付的參考，其他國家也可參考台灣經驗。