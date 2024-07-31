9大公共廣播串聯 宣傳原住民文化

客傳會今年邀請9大公共廣播電台，在8月1日原住民族日前宣傳系列節目，除了希望能認識台灣原住民文化外，也能展現多元族群文化共榮的美好。

客家公共傳播基金會今天召集9大公共廣播電台串聯，在原住民族日8月1日前夕舉辦原住民族系列節目宣傳記者會，邀請大家認識台灣精彩的原住民族語言文化，以及台灣多元族群文化共榮的美好。

客傳會董事長陳邦畛表示，推出原住民族系列精彩節目，期望促進族群平等，發揮公共媒體效益，串聯彼此、齊為原住民族發聲。

與會的原住民族文化事業基金會執行長副執行長阿路一．賈佳法子Alui．Djadjavac表示，期待與講客廣播電台和各大公共廣播電台共同攜手前行，一起為促進台灣族群關係，傳遞多元文化共好價值而努力。

透過9大公共廣播電台串聯，以「聽見台灣美好」為主題，包含講客廣播電台、原住民族廣播電台、中央廣播電台、國立教育廣播電台、復興廣播電台、漢聲廣播電台、漁業廣播電台、台北廣播電台、警察廣播電台，於8月份接續推出「原住民族日」系列精彩節目，共同倡議「族群地位平等」、「消弭族群歧視」、「擴大媒體近用」、「展現多元文化」、「族群共好共榮」、「深化公共合作」等議題，進一步認識台灣的多元美好。