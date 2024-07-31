第一社福13名早療幼兒畢業了 邁向人生新階段

第一社會福利基金會附設第一兒童發展中心今舉辦「童話王國畢業party」早療幼兒畢業典禮，今年有2位轉銜至幼兒園，11位進入國小當小一新生，典禮上，師長給予滿滿祝福，期盼他們的未來可以飛得更高更遠，還有家長聽到孩子順暢的畢業感言，忍不住激動落淚，也有家長邊哭邊感謝教保老師讓孩子有了不一樣的改變，場面溫馨感人。

今年的畢業生代表小宇，從2021年到第一兒童接受早療服務，剛來的他，對於別人喊他的名字沒什麼反應，因口語不佳的關係，當有需求或有情緒的時候，也多用哭泣來表達，也沒辦法獨立站立和行走。3年後的現在，小宇已經能用完整的句子表達需求和想法，遇到挫折也不會再以哭泣的方式表達，會開口詢問或說出自己的感受，探索和嘗試的意願也提高很多，也能放手走一小段距離，甚至扶著扶手上下樓梯。

宸宸則是在2022年來到第一兒童接受早療，剛來的時候，僅能聽得懂日常用簡單的指令，口語只會發一、ㄟ、喔的單音，雖然可以自己走路，但肌耐力和動作協調都不是很好。2年後的他，語言理解能力提升不少，對於別人的提問能用詞彙或是簡單句子回覆，同時也會主動表達需求，動作協調方面也都好很多，教保員說，宸宸開心的時候音量非常大，個性也變得大方起來，在班上也會主動幫忙，是個貼心的小幫手。

第一社福執行長張菁倫說，小宇和宸宸的進步代表著早療的無限可能，第一社福一再強調早療的重要性，希望落實「及早發現，及早療育」，讓孩子不會錯過早療黃金期，發展中心提供全方位早療服務，不僅提供音樂、美術等相關輔療課程，培養孩子興趣，同時穩定孩子的情緒，更會協助讓孩子學習常規及人際相處，有助於孩子從早療中心畢業後，順利融入轉銜後的校園生活，若家長有需求也可幫忙連結資源，讓家長不那麼孤立無援。

張菁倫說，每個孩子都很個別化，感謝教保老師的付出，讓每個小朋友都能帶著教保老師給他們裝備好的能力，到下一個學習階段闖天關。另外，第一社福在今年8月就滿45歲了，目標是療育生活化、生活中療育，第一社福將永遠是家長的後盾，和家長一起努力，幫助孩子邁向更美好的人生。