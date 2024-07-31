交長喊「環島高鐵」 鐵道學會：應提軌道整合計畫

地震及颱風造成鐵公路毀損、道路中斷，交通部近期喊出鐵路改線、高鐵延伸台東等政策構想，台灣鐵道暨國土規畫學會表示，上述構想顯示我國缺乏交通運輸整體發展計畫，認為應學習日本訂定「整備新幹線」計畫，系統性針對鐵路路網訂定永續發展方案，而非興建華麗卻徒增居民乘車成本的系統。

台灣鐵道暨國土規畫學會說，軌道建設的經費與影響非常龐大，比起政策性的宣示或喊話，更期待看到足夠專業性的論述，並遵循聯合國永續發展目標（SDGs）中「提供安全、可負擔、易於使用及永續的交通運輸系統」原則。

學會認為，近期政府提出的軌道建設構想，更加顯示我國缺乏交通運輸的整體發展計畫，政府與民代不斷釋放「環島高鐵」的理想，實際上卻連高鐵應該如何從左營南延都無法確定，2019年才信誓旦旦說能以左營案延伸至屏東六塊厝，5年後竟又要評估重新選線。

環島鐵路網先喊出「西部高鐵、東部快鐵」，後以高鐵延伸宜蘭取代北宜直鐵，使北花旅客需要多轉乘一次，又突然出現了長期的台鐵北迴線改善方案及高鐵延伸台東，都是因為缺乏一套可運作的上位計劃來整合。

學會認為，北迴鐵路和仁至崇德段，中間僅有200公尺長的大清水溪橋及100公尺長的小清水溪橋屬露天路段，應優先做好全面防護與災害偵測系統，而非花心力評估新建近10公里長的新隧道。

學會強調並無反對北迴路段進行長期新線的規畫，但認為政府應更負責任地公告路廊課題與符合成本效益及整合路廊的解決方案，1990年進行的東改計畫北迴線雙軌工程中，提及和仁至崇德段的地質「狀況穩定」，如今0403地震真有大幅改變地質狀況？還是僅短期表層土石崩落量大？這些都需進行跨部會調查來釐清。

學會表示，若有北迴鐵路新線需求，應優先與相關計畫整併與通盤檢討。政府應重新評估台北至花蓮間，最適合的鐵路安全與效率改善方案，以「東部幹線整體路線改善專案」重新將北宜直鐵等方案整合討論，同時，蘇花改興建的仁水隧道、蘇花安預計興建的和仁至崇德長隧道，都應納入鐵道改線路廊整合構想，確保在國家公園區，以最少開挖量滿足需求。

針對高鐵延伸高雄、屏東與台東，學會指出，除工程問題，更應該思考對於環境的影響、旅客的流量以及是否可負擔後續的成本，並減少重複投資。可預測的是，地區鐵路的營收勢必會受到衝擊，區域內的大眾運輸因而減班，進而使沿線被略過的城鎮更加沒落。

學會表示，台灣應該學習日本訂定「整備新幹線」的計畫，有系統地針對鐵路路網訂定永續發展的方案，考量運量規劃合適運具，以維持沿線居民的需求為優先，而非興建華麗卻徒增居民乘車成本的系統。