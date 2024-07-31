未來一周高溫…周末變天雨下到這時 颱風生成8月中旬再觀察

未來1周屬於高溫炎熱、午後雷陣雨的天氣型態，中央氣象署預報員張竣堯表示，明後兩天持續為夏季型天氣，周末開始水氣增加，降雨區域擴大，苗栗以南有局部短暫陣雨，持續到下周三前整天都有降雨機率；颱風部分，目前低壓環流區域主要在日本南方海面，暫不影響台灣，但會持續密切觀察。

氣象署今下午5時10分針對16縣市發布豪雨特報，豪雨警戒區包含基隆北海岸、新北市、台中市山區、南投縣山區；大雨警戒區包含台北市、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、台中市、南投縣、雲林縣山區、嘉義市、嘉義縣、台南市、高雄市、屏東縣、恆春半島、花蓮縣山區。

氣象署表示，對流雲系發展旺盛，易有短延時強降雨，今天新北市地區及台中市、南投縣山區有局部大雨或豪雨發生的機率，台中以北、嘉義以南、南投地區及花蓮、雲林山區有局部大雨發生的機率，需注意雷擊及強陣風，山區慎防坍方及落石，低窪地區慎防積水。

而根據氣象署網站，今天最高溫位於台東縣石寧山36.3度，其他地方如新北市雙溪36.2度、台北市台灣大學36.1度、雲林縣雲改斗南分場及台北信義36度。

累積雨量部分，新北市今天雨量驚人，土城國三S037K今日累積雨量達98毫米，其次為中和92毫米，新店區91毫米，另外南投國姓鄉及台中清水林、頭汴坑、新社種苗繁殖，累積雨量均達80毫米以上。

張竣堯說明，未來1周台灣仍受到太平洋高壓影響，需留意上午高溫炎熱、午後雷陣雨的天氣型態，高溫約32至35度，近山區內陸會再提高1至2度。明後2天（1、2日）環境風場屬西南風，清晨至上午，中南部有零星短暫陣雨，午後西半部地區、東半部山區有局部短暫雷陣雨。

周六、日（3、4日）仍屬於西南風環境，但水氣增加，清晨至上午的降雨區域擴大至苗栗，有局部短暫陣雨，午後仍為西半部地區、東半部山區有局部短暫陣雨。

下周一至三（5至7日）水氣依然偏多，環境較不穩定，苗栗以南不定時會有局部短暫陣雨或雷雨，一整天都有降雨機會，其他地區多雲到晴，午後新竹以北、東半部山區有局部短暫陣雨。

颱風部分，張竣堯指出，未來1周台灣東側到日本南方海面，雲系相對比較多，是一個比較大的低壓帶，很容易有熱帶系統發展起來，例如熱帶性低氣壓或颱風，但目前看來，8月上旬低壓環流區域主要在日本南風海面，距離台灣有段距離，暫不會影響到台灣，8月中旬可持續觀察是否會有熱帶系統發展並影響台灣。