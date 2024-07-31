高效農機補助申請至9/2 汰舊換新可加碼

紓解勞動力不足，助益農業淨零排放達標，農糧署今天表示，截至9月2日受理購置省工高效農機補助申請，補助以1/3為原則，電動化農機以1/2為原則，同時申請汰舊換新再加碼補助。

農糧署發布資訊指出，省工高效及碳匯農機補助實施計畫第2階段已從7月1日起受理申請，申請省工農業機械、新研發農機、農事服務機械、農噴無人機、引進省工農機及碳匯農機等農機補助，比例以1/3為原則，電動化農機補助比例以1/2為原則，同時申請汰舊換新加碼補助，期限至8月底。

由於申請期限適逢假日，農糧署說，順延至9月2日截止，提醒有需求的農民，持身分證明等文件洽所在地農會或農糧署各區分署申辦。

農糧署並建議農民依據實務需求申請，莫貿然投入大型機種購置，以免經營負擔過重，宜由集團產區、耕作或代耕達一定面積者申請。

又為保障有耕作之實的農民權益，農糧署說，受理小型機種申請資格廣納3章1Q（有機、產銷履歷、CAS驗證、溯源農糧產品追溯條碼）、友善環境耕作登錄、農業部輔導的青農，還有花卉產銷班班員及參與綠色環境給付計畫的農民申請。

農糧署重申，省工農機補助機種有50種，分別為一般農機21種，電動農機29種，另外特別將國內學研單位與廠商新研發的穿戴型省力機具、具自動升降功能的土壤鑽孔機等農機陸續納入計畫補助，審查通過的補助牌型已公布在農糧署全球資訊網「農機補助專區」。