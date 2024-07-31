快訊

挑戰百岳南二段縱走遇颱風 失聯5日今尋獲3人遺體皆罹難

奧運拳擊／甘家葳16強賽不敵美國 中華隊第3位遭淘汰選手

北捷尖峰時段出包！北投站「系統異常、冒煙霧」 車輛等候時間12分鐘

悠遊付「嗶乘車」8月可搭機捷、淡海/安坑輕軌 定期票9月上線

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
悠遊付「嗶乘車」版圖擴大，8月1日起桃捷、淡海及安坑輕軌全線開通。圖／悠遊付提供
悠遊付「嗶乘車」版圖擴大，8月1日起桃捷、淡海及安坑輕軌全線開通。圖／悠遊付提供

悠遊付「嗶乘車」可適用的範圍再擴大！8月1日起，悠遊付「嗶乘車」將在桃園機場捷運新北捷運淡海輕軌與安坑輕軌全線開通，北部民眾只要使用「嗶乘車」，就可以在雙北捷運公車、輕軌、機捷到台鐵，「嗶」一下暢行無阻，還可享「悠遊付筆筆最高回饋3%」。

另外，「嗶乘車」愛用者最期待的1200定期票，也預計在今年9月正式上線，屆時使用者透過悠遊付Easy Wallet APP及可直接購買1200基北北桃都會通定期票，快速又便利。

悠遊卡公司提醒，「嗶乘車」功能僅能在具備NFC功能的Android手機上使用。安裝Easy Wallet App 3.0.99（含）以上版本並成為悠遊付會員，即可使用「嗶乘車」搭乘台北捷運、新北捷運、桃園機場捷運、台中捷運、臺灣鐵路、台北市公車、雙北聯營公車、台中市公車、高雄市公車、YouBike公共自行車及部分客運等交通運具。

公車 新北捷運 機場捷運

延伸閱讀

高雄輕軌成圓挺過首個颱風 捷運局勘查樹木狀況

高雄輕軌受阻40分鐘 機車騎士左轉穿越軌道擦撞受傷送醫

他不解「家長怎讓小孩坐捷運車廂地板」 網不挺：管太寬

颱風凱米來襲 高雄路樹傾倒一度影響輕軌通行

相關新聞

未來一周高溫…周末變天雨下到這時 颱風生成8月中旬再觀察

未來1周屬於高溫炎熱、午後雷陣雨的天氣型態，中央氣象署預報員張竣堯表示，明後兩天持續為夏季型天氣，周末開始水氣增加，降雨...

「CCA瘦身果汁」爆紅 專家揪隱憂示警身體恐鬧營養荒

最近有一款爆紅的「CCA果汁」，許多韓國女藝人分享，喝一周狂瘦4公斤，身體非常有感。喝蔬果汁排毒減脂，感覺可以補足吃不夠...

中壢臨時站月台候車像「烤爐」議員批評 鐵道局允裝風扇

台鐵中壢臨時站啟用1個多月，最近天氣炎熱，鄰近中壢站工區，前後站連接通道及月台悶熱難耐，桃園市議員黃敬平與立委魯明哲服務...

北流音樂育才計畫 日高校「we are SNEAKER AGES」交流

台北流行音樂中心舉辦第三屆「Open Lab 音樂人才發源扶植計畫」，今天舉辦記者會，向致力於踏入音樂產業的學子招手，也...

TPASS月票上路周年 審計部：購買數成長遲滯、部分不符目標

交通部去年起推動TPASS通勤月票，截至今年7月已滿周年，今年底預計再規畫2.0方案，主打14天內定期票，但審計部最新決...

老人、孩童高溫曝險 學者：加強熱預警

「有效的預警系統，是最直接降低民眾暴險的高溫健康調適策略！」中央研究院環境變遷研究中心副主任龍世俊31日於高溫適應對策研討會表示，應善用各式氣象工具或APP，並根據天氣狀況、高風險族群等不同因素，向民

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。