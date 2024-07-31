悠遊付「嗶乘車」8月可搭機捷、淡海/安坑輕軌 定期票9月上線

悠遊付「嗶乘車」可適用的範圍再擴大！8月1日起，悠遊付「嗶乘車」將在桃園機場捷運、新北捷運淡海輕軌與安坑輕軌全線開通，北部民眾只要使用「嗶乘車」，就可以在雙北捷運公車、輕軌、機捷到台鐵，「嗶」一下暢行無阻，還可享「悠遊付筆筆最高回饋3%」。

另外，「嗶乘車」愛用者最期待的1200定期票，也預計在今年9月正式上線，屆時使用者透過悠遊付Easy Wallet APP及可直接購買1200基北北桃都會通定期票，快速又便利。

悠遊卡公司提醒，「嗶乘車」功能僅能在具備NFC功能的Android手機上使用。安裝Easy Wallet App 3.0.99（含）以上版本並成為悠遊付會員，即可使用「嗶乘車」搭乘台北捷運、新北捷運、桃園機場捷運、台中捷運、臺灣鐵路、台北市公車、雙北聯營公車、台中市公車、高雄市公車、YouBike公共自行車及部分客運等交通運具。