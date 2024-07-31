新光醫院完成碳盤查 外購電力占比逾5成將設熱電共生系統減碳

醫院碳排、用電量驚人，台灣醫療院所的溫室氣體排放量佔全國總排放4.6%，高於全球平均的4.4%。新光醫院因應氣候變遷，首次依新版「ISO 14064-1：2018」標準進行溫室氣體盤查，完成2023年度溫室氣體盤查報告，並經工研院外部查證；根據該分碳排查內容，新光醫院2023年溫室氣體盤查量為1萬8595.581公噸，其中外購能源（電力）占碳排量51.79%。

新光醫院院長侯勝茂指出，醫療業高耗能，淨零碳排放的改善空間大，如何降低溫室氣體排放，減緩全球暖化對環境造成的影響，是醫院不可逃避的責任；新光醫院是第一家與台灣永續能源研究基金會（TAISE）簽署「醫院永續發展倡議書」的醫療機構，並於2月起開設「氣候永續管理師證照培訓專班」，培訓台灣首批醫院氣候管理師已陸續投入工作。

侯勝茂表示，新光醫院2至6月進行溫室氣體盤查，並於7月初完成外部查證，確認「類別1」至「類別4」碳排量，一般企業及醫院在首次進行溫室氣體盤查時，大多都會先以盤查類別1及類別2為主，但新光醫院為求數據完整，除類別1、類別2的自產、外購碳排，也揭露類別3、類別4的運輸及使用上游產品碳排，以此做為淨零排放後續方案推動之基準。

新光醫院副院長洪子仁表示，外購能源（電力）是佔新光醫院碳排量51.79%，比率較高，院方正評估建置瓦斯發電機「熱電共生」系統，並導入吸收式冰水主機，建置成本為5200萬，瓦斯發電有三大優勢：第一，可做為醫院用電基本負載使用；第二，發電機產生的熱能可提供做為空調主機製冷來源；第三，吸收式冰水主機所產生的餘熱經過轉換後，可做為病房沐浴用水及鍋爐蒸氣的熱能來源。

洪子仁說，在建置瓦斯發電熱電共生系統後，預估新光醫院每年可節省用電量約190萬度，電費約690萬元，與天然氣費約200萬元，並減少約6.7%碳排量，鼓勵院內同仁，節能減碳從自身做起，多搭乘大眾運輸工具、發起一日素食日等，共同為地球盡一份心力，持續朝向2050淨零永續醫院邁進。