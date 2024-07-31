樂活新北漫畫比賽有創意 立委洪孟楷深耕藝術文化

為要讓藝文創作向下扎根，立法委員洪孟楷於淡水鄧公國小盛大舉行『樂活新北-藝氣風發』節能反毒為主題的漫畫比賽，有三千多件參賽作品，得獎者齊聚一堂，好多得獎小朋友都是全家、三代同堂一起來領獎，場面熱鬧非凡。

立法委員洪孟楷表示，相當感謝家長們，不畏高溫帶著孩子們一起前來領獎，人潮踴躍，很珍惜能與得獎小朋友一起拍照，所以承諾每年都會舉辦繪畫親子活動，因為學畫畫的孩子不會變壞，所以會藉著活動延續種下希望與藝術的種子，栽培出享譽畫壇的傑出畫家讓新北發光。

洪孟楷指出，今年已經邁入第五年的親子漫畫比賽，卻每一年還是會被獲獎小朋友的畫作驚艷到，但沒有獲獎的小朋友千萬也不要失望，歡迎繼續參賽，期盼明年會有更多的小朋友加入畫畫的行列，畫出自己的創意，培養愛畫畫的興趣，大家都是最棒的藝術家。