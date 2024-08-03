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身體缺水有跡可循！除了口乾舌燥還有這些跡象也要注意

聯合新聞網／ Social Lab社群實驗室
身體缺水有跡可循！除了口乾舌燥還有這些跡象也要注意 圖片來源/unsplash
身體缺水有跡可循！除了口乾舌燥還有這些跡象也要注意 圖片來源/unsplash


【文·Social Lab社群實驗室】

《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近一年內「身體缺水跡象」話題的網路聲量表現，帶您了解網友熱議的身體缺水跡象聲量排行。

水對於維持人體各項機能非常重要，當身體水份不足時，不一定只透過口渴來傳達缺水訊號，也有可能通過其他的方式來傳達警訊，你知道哪些身體的跡象是提醒你應該「補水」了嗎？快來看看網友們都在討論的身體缺水跡象吧！

有喝卻等同沒喝　錯誤飲水讓人「皮膚乾燥鬆弛」、「身體疲憊」

▲ 網友熱議TOP6 身體缺水跡象 網路聲量排行 Social Lab社群實驗室/製圖
▲ 網友熱議TOP6 身體缺水跡象 網路聲量排行 Social Lab社群實驗室/製圖
觀察網路上對「身體缺水跡象」的話題討論，發現不少人都曾因為身體缺水而「皮膚乾燥鬆弛」、「口乾舌燥」，當皮膚缺水時，皮膚恐因失去原有的保濕能力，進而產生脫屑、乾癢、黯沉等症狀。

就有網友好奇的詢問，說道「我每天喝2000-3500左右的水量，但不知道為什麼身體還是很缺水的感覺」，更總是「嘴唇裂、皮膚乾」，令網友十分困擾，引來不少熱心的網友回覆道「水要慢慢喝，不能一次喝太多」，認為一次性的大量進水容易導致身體來不及吸收，甚至會讓身體在短時間內排出水份，造成「有喝卻也沒喝」的現象。

慢性脫水所導致的「身體疲憊」、「頭痛頭暈」同樣引起不少網友討論，由於身體中的許多器官都依賴水份運作，若身體缺水可能會導致大腦要動用更多神經來維持代謝與功能，頭痛、疲憊感也因此油然而生。

有醫師便發文表示「水含量會影響大腦的認知功能和情緒」，並直言「若體內缺水時，注意力、記憶力、反應速度以及正向情緒都會下降」。

對此，醫生也貼心的提醒道「每個人的活動量不同，但仍可從排尿次數和尿液顏色來判斷水份是否充足」，假如排尿次數太少或尿色濃於烏龍茶色，便可能是身體缺水的跡象。

還有一種受許多網友關注的症狀是「體臭」，當身體內的乳酸、尿酸無法透由水份代謝出去時，可能會使廢物殘留在身體當中，使得身體味道發酸發臭，便有一名網友提問道「為什麼有些人的體味就是特別濃？」，引來網友回覆道「水喝太少」。

更有營養師提醒道「在無水將這些代謝物沖刷排出體外的情況下，身體就會發酸發臭」，建議養成分段、分時的攝取水份，並依照每公斤30~40毫升的分量去補充水份，才能避免缺水帶來的症狀。

你經常以喝咖啡、飲料代替喝水嗎？正確的攝取水份才能讓身體正常的運行，更可以預防多種器官疾病，適時依照個人情況補充水份，才能擁有健康的身體，一起解去「身體的渴」！

原文刊登於合作媒體Social Lab社群實驗室，如需引用請註明出處》


調查方法：

本排行係使用《OpView社群口碑資料庫》統計觀測條件之「身體缺水跡象」相關討論則數。

觀測期間：2023/06/01-2024/06/26，共一年。

觀測來源：討論區、社群網站、新聞、部落格（排除抽獎文）

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