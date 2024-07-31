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想學奧運跆拳道帥氣迴旋踢 醫：需要下肢強大肌力

聯合報／ 記者廖靜清／台北即時報導
屬於專項運動的跆拳道，需要強大的肌力，要經由專人訓練指導才不會造成運動傷害。本報資料照片
屬於專項運動的跆拳道，需要強大的肌力，要經由專人訓練指導才不會造成運動傷害。本報資料照片

2024巴黎奧運正火熱進行中，跆拳道是台灣的優勢項目，但今年台灣在跆拳道項目參賽選手只有羅嘉翎。若有人想要跟著瘋運動，成大醫院骨科部主治醫師戴大為表示，跆拳道屬於爆發力的競技運動，需要強大的肌力，民眾不要隨便模仿動作，尤其是高難度的迴旋踢，不小心可能扭傷腳踝、拉傷肌肉。

戴大為說，跆拳道是全身性武術，更是熱門奧運賽事。在跆拳道動作中，可以看到交互擊拳、高抬腿、勾拳、踢腿、交替膝擊以及單腳迴旋踢等動作，注重上端與下肢的攻擊能力。過程中，要保持身體上下律動，並強調協調力、平衡感、敏捷性，出手及出腳講求快、猛、狠、準。

不論是防守或攻擊，跆拳道訓練常會有創傷狀況，尤其是下肢使用頻率較高，常見膝關節或腳踝扭傷、四肢撞傷。戴大為提到，跆拳道的撞傷處理方式跟挫傷一樣，先冰敷止炎消腫去瘀，再熱敷促進血液循環，另進行伸展動作避免受傷的部位萎縮。

跆拳道國手黃映瑄分享，自己從國小三年級開始練習跆拳道，身上有各種傷，最嚴重的包括大腿撕裂傷、腳踝扭傷、手指挫傷、脛骨撞傷等。雖然練習和上場時，會穿戴全套護具，但競技時要靠單腳支撐全身的力量進行攻擊，一定要增強身體背部的肌群、鍛鍊核心肌群，才不容易受傷。

黃映瑄提到，自己平常會跑步、跳繩、踢球、重訓、登階運動來強化下肢肌肉，並靠游泳讓身體獲得伸展。她提醒，跆拳道分為「對打」與「品勢」，不論進行哪個項目，務必做好熱身，可增加身體動態的柔軟度。運動後也要注意收操，伸展肌肉、放鬆關節，幫助身體恢復到正常狀態。

戴大為也提醒，跆拳道有許多激烈動作，至少10分鐘暖身、先讓身體熱起來，告訴肌肉「準備進入運動狀態了」，可增加反應速度。跆拳道有許多招式，要循序漸進訓練，貿然挑戰旋風飛踢，會摔出一身傷。另外，屬於專項運動的跆拳道，要經由專人訓練指導，以正確姿勢、發力進行，熱身方式不對或技術動作不到位，都是造成運動傷害的主因。

巴黎奧運 跆拳 運動傷害

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