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水泥專用船當機撞基隆港碼頭 船方簽賠償切結書

中央社／ 台北31日電

一艘國籍水泥專用船「亞泥九號」29日撞上基隆港碼頭航港局今天說，目前了解是主機當機，船方簽立賠償切結書後，今天上午才解除船舶出限制。

國家運輸安全調查委員會說，沒接獲這起事件通報。

根據航港局提供的訊息，29日接獲通報，中華民國籍水泥專用船「亞泥九號」於當天下午3時40分左右靠泊基隆港時，船艏不慎碰觸基隆港東6碼頭，航港局為釐清海事發生原因及船舶適航性，隨即暫緩「亞泥九號」出港。

有船運人士質疑是引水人領航不當。不過，航港局說，「亞泥九號」輪機長研判，因低溫冷卻水泵固定螺絲鬆脫導致無法有效冷卻，產生高溫跳脫致主機緊急停俥（當機）。

航港局說，「亞泥九號」船艏碰觸碼頭部分，經檢視僅外板凹陷無裂縫，艙內也無泛水情形，船方已委託廠商修繕完成，基隆港務分公司也與船方簽立港埠設施損壞賠償切結書並達成協議，同意「亞泥九號」離港驗船機構也針對船體受損部分及主機緊急停俥狀況，實地檢驗完成後並出具適航證明，航港局今天上午10時10分已解除「亞泥九號」出港管制。

台灣港務公司基隆港務司說，「亞泥九號」是碰撞基隆港東6碼頭第6號樁第23號護舷，損壞狀況為碼頭5公尺、車擋3.9公尺、第23號碰墊落海，已與船方完成簽立港埠設施損壞賠償切結書，目前已完成水下檢測報告，無結構性損害情形，也請船方儘速修復受損碼頭，相關營運損失仍在估算中。

「亞泥九號」船長114.99公尺，船寬15.8公尺，載重噸7750公噸，是裕民航運相隔20多年來新建造的環保水泥專用船，今年4月才加入裕民船隊，6月19日在花蓮港首航。

基隆港 碼頭 航港局

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