快訊

高雄市調查處疑詐據點工作費 南機站約談逾10位「自家人」…調查官聽聞不意外

方文琳鬆口認「曾想當王傑女兒後母」：退出演藝圈都沒關係

清一色「全是男性」…創意私房449名被告遭帶回 警察、軍人、老師皆落網

末日學校特展 3D列印「超級鞭」探索中藥與生態保育

中央社／ 台北31日電

科教館推出「末日學校」特展，探索氣候變遷、傳染病、物種消失等議題；其中顧廣毅「虎鞭計畫」，3D列印出想像的「超級鞭」，帶民眾思考中醫藥文化與生態保育衝突與平衡。

國立台灣科學教育館今天為「末日學校」特展開幕，策展人林怡萱表示，當代科學傳播面臨許多新的挑戰，希望透過展覽，讓大家體會科學不只是「硬知識」，也可以結合想像力、思辨力，讓科學與藝術密不可分。

「末日學校」特展邀請6名藝術家、建築師設計師分享作品，並規劃一系列的動手做工作坊及學習單，讓不分年紀的民眾都能在展覽中打開感官。

具有牙醫師、生物技術家、藝術家等多重身分的顧廣毅，以作品「虎鞭計畫」探索中醫藥文化與生態保育的衝突；他提到，傳統中醫有「以形補形」信念，藥材會運用到一些瀕臨絕種動物，例如「虎鞭」，就是取自老虎的器官。

顧廣毅考究中醫食療，並想像透過生物技術，以章魚、牡蠣等被認為有壯陽功效食材，作為替代材質，3D列印出新的「超級鞭」；如此一來，既可保存傳統中醫對於「形」的強調，又能保護生態環境，進而尋求關鍵平衡。

有「建築大叔」之稱的何庭峰，在展覽中推出大件作品「末日公寓」模型，帶領民眾思考居住正義與氣候變遷，當環境改變時，究竟是要將既有建築全數拆除重建，還是透過重點式修繕，保留建築特色；參展民眾還可參與繪畫房屋設計圖，選擇合適建材，搭建自己的公寓。

長期關注科技與身體議題的吳梓寧，以作品「基因織女」結合基因編碼、程式語言、原住民編織文化，創作出VR（虛擬實境）互動展品，民眾可在遊戲中體驗用積木程式編程，創作獨特拼布。

科教館長劉火欽表示，「末日學校」策劃長達6年，著重數位元素與互動，希望營造出舒適氛圍，讓科學不只是生硬知識，而是可以變成終身受用的素養，歡迎親子一同參觀，度過一個寓教於樂的暑假。

中醫 建築師 設計師

延伸閱讀

Hebe田馥甄與短髮女看中醫 街邊「撫胸口親密互動」曝光

曼谷飯店毒殺案 醫：中藥內也有氰化物 劑量多寡是關鍵

藉夏日陽氣改善身體免疫力 慈濟中醫開三伏貼門診

中藥貼敷助調節免疫功能 中醫師：「三伏貼」有助預防新冠

相關新聞

下班帶傘！雨彈狂炸範圍擴大 16縣市大雨特報下到晚上

雨繼續下，下班要帶傘。中央氣象署下午16時25分針對全台16縣市發布大雨特報，恐下到晚上。

TPASS月票上路周年 審計部：購買數成長遲滯、部分不符目標

交通部去年起推動TPASS通勤月票，截至今年7月已滿周年，今年底預計再規畫2.0方案，主打14天內定期票，但審計部最新決...

菜價續創近半年新高 何時能回穩？農業部長說話了

凱米颱風重創國內農作產區，根據北農統計，今天蔬菜交易量（到貨量）僅982公噸，但每公斤蔬菜平均價為46.5元，菜價續創來...

中壢臨時站月台候車像「烤爐」議員批評 鐵道局允裝風扇

台鐵中壢臨時站啟用1個多月，最近天氣炎熱，鄰近中壢站工區，前後站連接通道及月台悶熱難耐，桃園市議員黃敬平與立委魯明哲服務...

北流音樂育才計畫 日高校「we are SNEAKER AGES」交流

台北流行音樂中心舉辦第三屆「Open Lab 音樂人才發源扶植計畫」，今天舉辦記者會，向致力於踏入音樂產業的學子招手，也...

想學奧運跆拳道帥氣迴旋踢 醫：需要下肢強大肌力

2024巴黎奧運正火熱進行中，跆拳道是台灣的優勢項目，但今年台灣在跆拳道項目參賽選手只有羅嘉翎。若有人想要跟著瘋運動，成...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。