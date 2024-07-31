末日學校特展 3D列印「超級鞭」探索中藥與生態保育

科教館推出「末日學校」特展，探索氣候變遷、傳染病、物種消失等議題；其中顧廣毅「虎鞭計畫」，3D列印出想像的「超級鞭」，帶民眾思考中醫藥文化與生態保育衝突與平衡。

國立台灣科學教育館今天為「末日學校」特展開幕，策展人林怡萱表示，當代科學傳播面臨許多新的挑戰，希望透過展覽，讓大家體會科學不只是「硬知識」，也可以結合想像力、思辨力，讓科學與藝術密不可分。

「末日學校」特展邀請6名藝術家、建築師、設計師分享作品，並規劃一系列的動手做工作坊及學習單，讓不分年紀的民眾都能在展覽中打開感官。

具有牙醫師、生物技術家、藝術家等多重身分的顧廣毅，以作品「虎鞭計畫」探索中醫藥文化與生態保育的衝突；他提到，傳統中醫有「以形補形」信念，藥材會運用到一些瀕臨絕種動物，例如「虎鞭」，就是取自老虎的器官。

顧廣毅考究中醫食療，並想像透過生物技術，以章魚、牡蠣等被認為有壯陽功效食材，作為替代材質，3D列印出新的「超級鞭」；如此一來，既可保存傳統中醫對於「形」的強調，又能保護生態環境，進而尋求關鍵平衡。

有「建築大叔」之稱的何庭峰，在展覽中推出大件作品「末日公寓」模型，帶領民眾思考居住正義與氣候變遷，當環境改變時，究竟是要將既有建築全數拆除重建，還是透過重點式修繕，保留建築特色；參展民眾還可參與繪畫房屋設計圖，選擇合適建材，搭建自己的公寓。

長期關注科技與身體議題的吳梓寧，以作品「基因織女」結合基因編碼、程式語言、原住民編織文化，創作出VR（虛擬實境）互動展品，民眾可在遊戲中體驗用積木程式編程，創作獨特拼布。

科教館長劉火欽表示，「末日學校」策劃長達6年，著重數位元素與互動，希望營造出舒適氛圍，讓科學不只是生硬知識，而是可以變成終身受用的素養，歡迎親子一同參觀，度過一個寓教於樂的暑假。