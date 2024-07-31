采盟免稅店邀國體大啦啦隊桃機演出 挺奧運國手

2024巴黎奧運如火如荼展開，采盟免稅店今天在桃園國際機場第二航廈舉辦「TEAM TAIWAN挺台灣」活動，邀請國立體育大學競技啦啦隊以精采表演，與旅客一起為台灣隊加油。

隨著巴黎奧運的展開，台灣的選手們正在法國的競技場上努力爭取榮譽，采盟免稅店下午攜手國立體育大學競技啦啦隊學生，在桃機第二航廈中央區快閃演出，隊員們精彩的走位及拋飛動作，吸引大批遊客駐足欣賞，更忍不住拿出手機記錄啦啦隊員結合力與美的演出。

采盟公司董事長古素琴接受媒體聯訪表示，希望以充滿青春熱血的表演，力挺台灣選手，為正在巴黎奧運努力奮戰的運動員們加油應援，並祝福凱旋而歸、為國爭光，同時讓國際旅客看見台灣年輕學子的活力與努力。

古素琴說，國立體育大學競技啦啦隊今年剛拿下台灣盃啦啦隊錦標賽公開混合組第2名佳績，這次受邀在桃機出境中央區快閃演出，整齊劃一的隊形代表台灣齊心合一的精神，高空拋接的技藝更展現台灣隊神采飛揚氣勢，透過啦啦隊青春活力及熱情洋溢的表演，邀請旅客一起為台灣隊加油、為選手喝彩。

國體大國際事務碩士學位學程學生盧夙歆指出，國立體育大學內有非常多運動員，啦啦隊員中也有些過去曾是跆拳道、柔道等項目的選手，希望藉由不同運動選手組合成的啦啦隊，以表演為參加奧運的台灣選手們加油。

根據國立體育大學的官網資料顯示，在2024巴黎奧運，台灣奧運代表隊共計由60名選手、39名教練組成。其中就有21名選手及11名教練來自國立體育大學，國立體大的學生將參與奧運競賽中共11個運動種類。