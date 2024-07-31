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手語視訊轉譯平台8月1日上線 供給14萬聽語障朋友服務

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導

數位發展部與衛生福利部於31日舉辦「手語視訊轉譯服務（Video Relay Service, VRS）」啟動記者會，第一個跨部會協作之VRS平台將於8月1日正式上線服務。

數發部與衛福部邀請行政院政委陳時中、數位發展部次長林宜敬、衛生福利部次長呂建德，以及電信業者與聽語障社福團體等公協會代表出席。

行政院政委陳時中表示，感謝各界共同辛苦及努力，透過政府致力推動數位平權，未來能夠照顧更多身心障礙朋友，帶來更多幫助及便利，也期許透過數位科技持續讓我們的環境能夠變得更友善及美好。

林宜敬表示，本次VRS服務是一種跨部會及公私協力合作的展現，由數位發展部與衛生福利部的跨部會合作，有效應用數位工具，進一步造福世界；期待未來能有更多跨部會協作模式，共同建立政府合作解決民眾所關切社會議題之典範。

呂建德表示，VRS是行政院指導跨部會合作非常成功的案例，由數位發展部提供相關軟體技術開發，接下來將由衛生福利部就VRS平台進行維運，期待未來能夠提供給全國14萬的聽語障朋友最好的服務。

數發部表示，完成啟動儀式後，現場邀請聽語障人士針對VRS服務情境進行實際演練，透過會場的大螢幕展示「視訊轉譯」系統功能，讓與會者更深入瞭解服務運作過程。數發部將持續推動數位創新解決方案，讓數位科技能照顧不同族群及領域，達成數位平權目標，並落實真正的數位包容。

手語 數位發展部 衛福部 陳時中

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