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南部市場豆腐含防腐劑 業者坦承違法添加將開罰

中央社／ 記者林巧璉高雄31日電
台灣消費者保護協會今天公布在高雄1家、屏東2家攤商的豆腐，驗出不得檢出的防腐劑苯甲酸。聯合報系記者王勇超／攝影
台灣消費者保護協會今天公布在高雄1家、屏東2家攤商的豆腐，驗出不得檢出的防腐劑苯甲酸。聯合報系記者王勇超／攝影

台灣消保協會今天公布至台南、高雄、屏東等地傳統市場，稽查50件鮮嫩豆腐結果，其中高雄、屏東共有3件檢出防腐劑「苯甲酸」。高市衛生局說，業者坦承違法添加將依法裁罰。

消保協會今天開記者會公布50件豆腐結果，高市25件豆腐中，有1件檢出防腐劑；屏東10件中有2件檢出苯甲酸，台南15件全數合格。其中，屏東有1件被檢出的苯甲酸劑量是1.71 g/kg，「比豆干可合法添加的量高中2倍。」

台灣消保協會執行長徐邦瀚指出，新鮮豆腐依法不能添加防腐劑，夏天太熱，業者可能為了保存久一點而違法添加防腐劑，「豆腐是台灣人常吃的食物，甚至減重的人會大量食入豆腐，沒想到沒有吃到健康，還可能危害身體。」

高市衛生局也隨即至被檢出防腐劑的攤商稽查抽驗，衛生局透過新聞稿表示，業者初步坦承自製豆腐有違法添加苯甲酸，衛生局將依法裁罰，同時啟動傳統市場及豆腐製造業擴大稽查。

衛生局表示，如果檢出防腐劑、殺菌劑及著色劑不符合規定，將依違反食安法第18條暨47條規定裁處新台幣3萬元以上罰鍰。

義大生物科技學系助理教授劉孝漢出席記者會表示，苯甲酸會在體內持續累積，吃了可能造成刺激、噁心、嘔吐、胃痛，若大劑量會發生喉嚨痛、胃痛、噁心、嘔吐可發生黏膜嚴重損害。

台灣消保協會秘書長蔡明哲說，業者不應違法添加防腐劑，依法可處3萬元以上、300萬元以下罰鍰；且違規產製之食品依第52條應沒入銷毀，呼籲各地衛生局應加強稽查頻率。

根據高市衛生局統計，民國111年至113年7月執行市售豆製品、豆漿抽驗計畫，至學校、餐飲業、超市、市場攤商等抽驗，檢驗防腐劑、殺菌劑、著色劑、衛生標準、基因改造黃豆等項目，共87件，112年2件市場豆製品（豆花、豆干）未依散裝規定標示，依法裁處。

衛生局 防腐劑

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