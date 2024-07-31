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台灣突破40度將成常態！成大教授：綠化、遮蔭是解方

台灣醒報／ 記者簡嘉佑╱台北報導

未來一定會愈來愈熱，突破40度將成常態！環境部長彭啟明31日於高溫適應對策研討會指出，中央將持續擴大都市綠化、增加設有空調的公共空間，減少高溫對國人的衝擊。成大建築系特聘教授林子平則提出「建物樓距擴大，增加通風」、「騎樓設置百葉遮陽」等建議。

高溫假有困難

環保部長彭啟明指出，就目前全球減碳的進度來看，可能要到2030年才能達成「碳達峰」（二氧化碳的排放已達到峰值，不再增長，之後逐步回落），所以未來一定還是會愈來愈熱，台北市的夏季高溫是一定會突破40度，未來各部會需要合作，避免國人受到高溫衝擊。

至於未來具體的應對措施，他表示，新加坡的城市綠化程度相當高，值得台灣學習；也應增加設置有空調的公共空間。彭啟明也提到，「大家關心的高溫假目前的確有困難」，因為台灣中午高溫過後，傍晚就會快速降溫，所以一天可能只有幾小時符合「高溫」的標準。

熱島效應變強、變廣

「熱島效應」意味著城市因為人類活動的緣故，如車輛與建物排熱、建築物缺乏植被等，導致城市溫度明顯比周邊的農村地區為高。中央氣象局海象氣候組組長洪景山表示，台北出現35度以上的高溫日數，已有增加的趨勢，熱島效應也不斷變強、變廣，變得更加頻繁。

他指出，達到中風高風險高溫門檻的天數逐漸增加，也威脅室外工作者的勞動安全。洪景山表示，高溫監測與示警應持續強化，即時告知民眾高溫的風險，根據不同高溫資訊燈號，建議民眾適量減少戶外活動，採取人體或環境降溫的方法。

洪景山提到，高溫資訊與舒適度指標已經不足作為高溫危害健康的判斷依據，故納入溫度、太陽輻射、濕度及風速等數據，建立「綜合溫度熱指數」（WBGT）的認定標準。

綠化、遮蔭都必要

林子平表示，台北近年最高溫未明顯增加，但高溫熱區擴張，都市持續出現高溫的原因包括綠地不足、大樓棟距過小導致通風不佳、缺乏遮蔭，加上空調排熱到環境等因素。

他建議，都市應確保空地充分綠化，並配合建物的立體綠化，並進行海綿城市的規劃，增加都市透水，以蒸發達到降溫效果。林子平也提到，建物之間的棟距、建物與路面的距離都應加大，增加城市的通風，還能在騎樓裝設遮陽百葉、增設遮蔭廊道等，提高行人的舒適度。

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