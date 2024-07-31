身份證有「E、S」吃王品尬鍋88折！青花驕享鍋底吃到飽
王品集團旗下的「尬鍋」，繼7月開設嘉義垂楊店之後，將再進駐高雄，開設高雄富民店。為慶祝開幕，凡身份證字號開頭英文為「E」或「S」，點購炒雞單人系列套餐，享88折優惠。另外「聚 日式火鍋」慶祝南京東店內部修繕後重新營業，也享消費客主餐，加送好禮7選1。至於「青花驕」自8月1日起，新推出「驕香松露菌菇鍋」、「青花椒麻口水牛」等新品，並開放「免費續加鍋底」服務。
「尬鍋」高雄富民店位於高雄裕誠商圈，鄰近漢神巨蛋、捷運巨蛋站，為品牌第5間門店，也是王品在裕誠與富民路口的第8個品牌。為慶祝新店開幕，8月6日至8月31日期間，凡身份證字號英文字母為「E」或「S」，到店消費炒雞單人系列套餐，享88折優惠。姓名有「尬」或讀音有「ㄍㄚ」者，免費招待炒雞系列火鍋1客。下載官方APP，可換取美食券，內用2客套餐，享炸物拼盤1份。
「聚」創始店南京東店進行內部修繕並重新開幕，8月1日至8月31日活動期間，到南京東店點2客主餐，能獲得「好禮7選1」可享板腱牛、雪花豬、鮮蝦或蛤蜊。憑瘋美食消費還可以抽旅遊票券。8月1日至9月15日期間消費，瘋點數最高再享18%回饋。
除此之外，「青花驕」今夏推出全新「驕香松露菌菇鍋」，以松露、洋菇、蟲草、鹿茸菇及枸杞等食材烹煮，並加入特製「青花椒麻香淬油」，有著菌菇的天然鮮味也有花椒的獨特香氣，獨特配方讓植物五辛素食者也可享用。
入口能夠感受到花椒獨特的香氣卻沒有刺激的麻感，同時也使湯底原有菌菇的天然鮮味更有層次，同時為了照顧素食族群，用料配方經過特殊設計，植物五辛素食也可放心享用。即日起至青花驕粉絲團，即可領取「驕香松露菌菇鴛鴦鍋」免費升級券，價值158元。
不僅新鍋底，青花驕也以板腱牛肉搭配特製川味辣醬，推出新品「青花椒麻口水牛」，每份298元。針對喜愛「青麻椒肥牛鍋」的民眾，自8月1日起，也開放原本無法續加的鍋底凍豆腐「無限量續加」，帶來大大的滿足。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言