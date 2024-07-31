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氣候變遷衝擊 彭啓明：防災、調適、淨零三合一打造韌性國土

聯合報／ 記者李柏澔／台北即時報導
環境部今天主辦「氣候變遷高溫調適對策研討會」，勞動部職業安全衛生署署長鄒子廉（左）、環境部長彭啓明（中）、衛福部常務次長周志浩（右）均強調調適對於對抗高溫的重要性。記者李柏澔╱攝影
環境部今天主辦「氣候變遷高溫調適對策研討會」，勞動部職業安全衛生署署長鄒子廉（左）、環境部長彭啓明（中）、衛福部常務次長周志浩（右）均強調調適對於對抗高溫的重要性。記者李柏澔╱攝影

總統府「氣候變遷對策委員會」第一次會議8月8日登場，環境部長彭啓明將於該會議上進行「氣候變遷對全球還有台灣的影響衝擊評估」報告。彭啓明今天表示，台灣在極端氣候下，必須要將防災、調適、淨零三合一，才能打造面對氣候變遷衝擊的韌性國土。

環境部今天主辦「氣候變遷高溫調適對策研討會」，談論主題包含高溫預警、都市熱島、健康調適等，除了有學者專家的科學研究分享，也有交通部中央氣象署、台北市政府都市發展局、勞動部職業安全衛生署也參與分享，讓民眾了解政府在對抗高溫的既有進展及未來策略。

彭啓明表示，面對極端氣候，「調適」的觀念必須要被建立，以剛離去的強颱凱米為例，凱米和莫拉克颱風的降雨量差不多，也同樣帶來嚴重災情，民眾面對極端天災不能期待絕對不會出現淹水，而是要不怕水淹，這就是調適的意義，因此防災、調適、淨零的三合一才能打造不怕極端氣候的韌性國土。

彭啓明指出，每年高溫幾乎都在創紀錄，預估未來20年終全球將增溫0.5度到2度，台北市高溫已經接近40度，未來也一定會超過40度，也會是民眾在高溫下的常態，跨部會的合作將變得相當重要，今天也是勞動、衛生、環境三主管機關的首次一起召開研討會，共同建立高溫調適的體制。

彭啓明 氣候變遷 高溫

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