天災致省道災情不斷 審計部：曾有227處風險邊坡未追蹤

0403地震、梅雨及凱米颱風接連來襲，今年以來各省道路段災情不斷，雖交通部公路局過去都有制定預警、警戒及行動等降雨觀測指標，24小時監控路段及橋梁，但審計部最新決算報告指出，去年全台仍有227處曾發生邊坡崩塌、土石滑落的地質敏感區未列追蹤。另外，多起落石坍方事件均顯示雨量並非致災唯一因素，建議交通部改善。

審計部最新決算報告表示，台8線碧綠溪明隧道入口、台9線北宜路九段、台20線臨105便道禮觀路段、台10甲線克難關路段、台6線出礦坑路段及台21線塔塔加路段等路段，曾於去年3至6月發生路樹倒塌、落石及邊坡土石坍方等災害，且發生災害時雨量多未達大雨等級、無短延時強降雨或無降雨，顯示雨量並非致災唯一因素。

審計部決算報告指出，公路局雖以雨量作為預警、警戒及行動值告警指標，但部分省道路段與邊坡位於活動斷層或大規模崩塌災害潛勢地區，且地震及豪雨均造成邊坡不穩定等因素，降雨量未達預警、警戒及行動值，仍有發生土壤承受力不足，肇致地震時邊坡崩塌及土石滑落風險。

審計部決算報告也說，省道邊坡位於活動斷層地質敏感區、山崩與地滑地質敏感區共有987處，其中曾發生邊坡崩塌、土石滑落等災害，但公路局未予監測追蹤者共有227處，再發生災害風險機率高，未納入監測範圍恐不易事先預警可能發生災害。

報告進一步指出，該227處邊坡分布於宜蘭縣等11個縣市，根據中央氣象署統計，這些縣市近24年發生震度4級以上地震共有2126 次，以花蓮、台東及宜蘭等3縣較多，而這3縣所轄邊坡位於地質敏感區，且曾發生震度4級以上地震者就有94處，占41.41％，若未經監測恐無法掌握邊坡狀況細微變化，增加用路人交通風險。

交通部表示，各國地震預測技術仍在試驗及研發階段，尚難直接訂定預警、警戒及行動值告警指標，公路局已參考相關災害資料調整監控路段管理指標，以因應邊坡脆弱度提升而可能增加的災害風險，並研議開發隧道內地震告警系統，利用氣象署強震訊息結合公路隧道內資訊可變標誌（或警示牌面），促請用路人留待隧道庇護範圍內。

交通部也說，公路局已將高風險邊坡納入省道邊坡管理系統列管，依規定持續辦理定期巡查及檢測，確認道路邊坡穩定狀態，並滾動檢討維護管理作為、蒐集相關數據資料，未來將適時提報申請經費辦理改善，或成立邊坡監測專案，以維用路人安全。