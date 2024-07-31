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蔡康永新書「情商」最終章 找出活得更舒服的方法

中央社／ 記者葉冠吟台北31日電

「你是一個善待自己的人嗎？」知名主持人蔡康永睽違5年回歸作家身分，推出暢銷系列書「蔡康永的情商課」新作「你願意，人生就會值得」，帶讀者找到活得更舒服的方法與力量。

根據如何出版書訊，蔡康永總把情商比喻成陽光、微風和水滴。陽光是「明白」，情商系列的第1部「為你自己活一次」就談怎麼變得明白；微風則是剛剛好，第2部「因為這是你的人生」談找出適合自己、恰如其分的條件，讓獨一無二的自己活得更自在。

在3部曲的最終章「你願意，人生就會值得」，蔡康永認為，情商就像水滴般逐步累積，而非一躍過龍門。一步登天的美麗傳說，確實會發生在某些人身上，但通常那些故事背後藏了不少其他原因，只是被講得像一步登天。

而「一步一步的來」就是加加減減、移動界線、拿捏輕重，蔡康永認為，要拒絕別人的無聊要求，也減少對自己的無聊要求。

蔡康永在書序裡提問，「你上一次因為自己開心而笑出來，是什麼時候的事？」他好奇大家有多久沒想過，做哪些事會令自己開心，感受到「原來此刻我們正在生活」、「這樣活著挺有意思的」，那他真心恭喜，「你是一個善待自己的人，你沒有瞧不起你的感受，你沒有冷落你的心」。

蔡康永認為，人生雖不是不能依靠別人，但別人太不可靠了，「我覺得搞定自己要容易得多、可靠得多、也值得得多」。

「所有幸福的根源，只是搞定自己。」蔡康永表示，對懶人來說，算是天大的好消息，因為這麼方便、省事，這個人就一直在身邊，隨傳隨到，「重視他的意見，培養跟他的感情，搞定一個自己，勝過搞定一萬個別人」。

尤其現在太多人活得太費力，蔡康永想為自己、大家找到比較省力，又能活得舒服、滿足的方法，也想藉這本書大聲回答：「只要你願意，人生就會值得」，希望大家能從中得到力量。

人生 蔡康永

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