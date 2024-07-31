文化部發布新人事 王淑芳陞任影視局長

文化部今天宣布新人事案，新任影視局長由駐日本代表處台灣文化中心文化參事王淑芳陞任；原國立台灣文學館長林巾力將於8月1日歸建，職缺由文化部參事陳瑩芳接任。

新任文化交流司長由副司長紀東陽陞任；國立台灣史前文化博物館長由國立台東大學人文學院南島文化研究博士班教授蔡政良接任。

文化部長李遠特別感謝台文館長林巾力任內致力於台灣文學保存、研究、推廣及外譯輸出，特別是擴展與國際社群的鏈結等各項工作。李遠強調，對於新的人事安排主要考量是希望讓每個人「到適合去的位置」，相信每位人選都能在新的工作上，盡力發揮所長。

根據文化部今天發布的新聞資料，新任影視及流行音樂產業局長王淑芳，現任文化部駐日本代表處台灣文化中心文化參事，曾任行政院新聞局科長、編譯及專門委員、文化部人文及出版司副司長、司長、影視及流行音樂發展司長，於影視司長期間曾辦理台南鹽水岸內糖廠影視園區計畫。

王淑芳自民國108年駐日以來，5年多期間，善用其在出版、影視、傳播等豐富經歷，將台灣的圖書、漫畫、影視內容等系統性的推廣至日本，屢屢驚豔日本大眾及相關社群。李遠期許，王淑芳能繼續帶著其在文本、影視傳播及多年的國際經驗，將台流帶向全世界，並透過電影製作壯大台灣的片廠。

新任文化交流司長由現任副司長也是代理司長紀東陽陞任，紀東陽曾歷任行政院新聞局科長、一等新聞秘書、文化部一等秘書、一等文化秘書等職務，職位期間曾派駐美國芝加哥、紐約、洛杉磯等地，是新聞局、文化部長年培育的國際交流人才。

李遠期許，紀東陽正式接任司長後，能繼續發揮外交長才，加強台灣的文化外交及文化輸出，使世界更認識台灣。

新任國立台灣文學館長陳瑩芳，現任文化部參事，歷任行政院研考會科長、簡任視察、文化部資訊處副處長、人文及出版司長。

李遠表示，陳瑩芳在文學、圖書、出版產業耕耘多年，熟悉台灣文學、出版生態及發展軌跡，也善於溝通、整合各界意見並付諸政策執行。期許其接任台文館長職位後，能持續致力台灣文學的保存、推廣及外譯工作，讓台灣文學繼續在國內外發光，並有計畫的培養文學創作人才及提升台灣人的閱讀習慣。

新任台灣史前文化博物館長蔡政良，現任國立台東大學人文學院南島文化研究博士班教授，除研究專長於人類學、原住民族研究外，也曾當過紀錄片工作者、河左岸劇團演員等，擅長公共推廣；身為客家人的他，因長年深耕於花東及原住民族研究，因此除台灣客語外，亦具有台灣台語、阿美族語等能力。

李遠表示，蔡政良必能以其研究專長、長年投入社會工作的經驗，以及與國內外原住民族研究社群連結的網絡，持續帶領史前館建構台灣主體性及南島文化典藏、研究、展示、推廣教育等各項工作。