快訊

奧運羽球／小戴賽後感性發文「超人有來，只是我沒撐過去」 依瑟儂獻祝福

奧運拳擊／中華隊獎牌開張！吳詩儀家中麵店湧入網友刷好評：5星給詩儀

報復哈瑪斯首腦遇刺！傳伊朗最高領袖下令「直接襲擊」以色列

工作到一半想偷閒？研究：集中力若中斷 得花23分鐘才能找回

聯合新聞網／ 綜合報導
如果工作到一半被打斷，要找回注意力並不容易。圖／Ingimage
如果工作到一半被打斷，要找回注意力並不容易。圖／Ingimage

無論是求學還是工作，都必須保持專注，才能讓效率更高。然而有時工作到一半，就會想要確認LINE的訊息，或是瀏覽社群網站之類的放鬆一下。然而這些「干擾」，其實都會嚴重影響注意力，且被打斷之後，需要不少時間才能夠恢復。

根據日本媒體「PRESIDENT Online」報導，人類的腦容量有限，如果同時並行許多事項，會造成失誤率提高，大腦操作的效率變低。就像是一邊下廚，又一邊看電視新聞，若非新聞內容根本沒聽進去，就是不小心把東西煮焦。

南加州大學曾經做過研究，人只要0.1秒的時間，就可能被分散注意力。然而要重新集中，卻需要長達23分鐘的時間。一心多用的情況下，甚至還會分泌出「皮質醇」，讓人產生負面情緒。因此，要極力避免工作到一半時，就跑去做其他無關的事情。

而想要讓自己的工作更有效率，最好是「設定具體目標」。好比說，比起「這件案子在這星期要完成」，不如改成「周一調查相關資訊，周二整理資訊向長官確認，周三開始先完成一半，剩下一半周四完成，周五進行最終確認，沒問題就送出」這樣的模式，其實更能確實地完成任務。

日本

延伸閱讀

布幕遮擋有效！富士山LAWSON「遊客少3成」 居民讚違規變少了

保冷劑不是永遠有效！出現3跡象最好立刻丟棄 避免汙染冰庫

超商廁所應該收費？經營者怨越來越多人「上完沒買東西就走」

新冠肺炎重症有解！京都大學開發新藥「殺死九成感染細胞」創世界首例

相關新聞

季風環流醞釀中是否成颱 吳德榮曝影響

會有颱風嗎？中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「三立準氣象.老大洩天機」專欄指出，最新歐洲模式(ECMWF)及美國...

賈新興：日本東南方外海下周有熱帶性低氣壓發展機率

台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興今天在YouTube頻道「Hsin Hsing Chia」指出，未來10天菲律賓東...

工作到一半想偷閒？研究：集中力若中斷 得花23分鐘才能找回

無論是求學還是工作，都必須保持專注，才能讓效率更高。然而人有時工作到一半，就會想要確認個LINE，或是看個社群網站之類的放鬆。然而這些干擾，其實都會嚴重影響注意力，且被打斷之後，需要不少時間才能夠恢復。

西南風影響高溫36度以上 中南部早晚下雨午後雷陣雨

受西南風影響，天氣風險公司天氣分析師林孝儒今天指出，氣溫持續炎熱，大台北及中南部高溫上看36度或以上，午後山區則有熱對流...

保鮮秘技大公開！婆媽教一招保存花椰菜 放8天依然翠綠如新

許多人去菜市場買菜，通常只會購買今日份的菜量，若放隔夜就容易壞掉。一名主婦分享保存花椰菜的方法，網友讚嘆「長知識了」。

地勤下跪／人力不足致行李延誤？桃勤員工不同解讀 無關缺不缺工

凱米颱風來襲打亂空中交通，華航旅客因不耐行李等候過久，飆罵地勤，導致華航主管下跪道歉，事後桃園航勤公司也針對此事表示歉意。對此，外界檢討是人力不足肇因，但桃勤一線員工無奈揭實情，透露當天就算把桃勤、長勤、星宇三家地勤員工都抓過來，也做不完。其實，問題並不在人力。...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。