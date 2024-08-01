工作到一半想偷閒？研究：集中力若中斷 得花23分鐘才能找回
無論是求學還是工作，都必須保持專注，才能讓效率更高。然而有時工作到一半，就會想要確認LINE的訊息，或是瀏覽社群網站之類的放鬆一下。然而這些「干擾」，其實都會嚴重影響注意力，且被打斷之後，需要不少時間才能夠恢復。
根據日本媒體「PRESIDENT Online」報導，人類的腦容量有限，如果同時並行許多事項，會造成失誤率提高，大腦操作的效率變低。就像是一邊下廚，又一邊看電視新聞，若非新聞內容根本沒聽進去，就是不小心把東西煮焦。
南加州大學曾經做過研究，人只要0.1秒的時間，就可能被分散注意力。然而要重新集中，卻需要長達23分鐘的時間。一心多用的情況下，甚至還會分泌出「皮質醇」，讓人產生負面情緒。因此，要極力避免工作到一半時，就跑去做其他無關的事情。
而想要讓自己的工作更有效率，最好是「設定具體目標」。好比說，比起「這件案子在這星期要完成」，不如改成「周一調查相關資訊，周二整理資訊向長官確認，周三開始先完成一半，剩下一半周四完成，周五進行最終確認，沒問題就送出」這樣的模式，其實更能確實地完成任務。
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