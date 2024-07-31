TPASS月票上路周年 審計部：購買數成長遲滯、部分不符目標

交通部去年起推動TPASS通勤月票，截至今年7月已滿周年，今年底預計再規畫2.0方案，主打14天內定期票，但審計部最新決算報告指出，通勤月票方案加值購買人數成長遲滯，私人運具使用習慣未見明顯改變，且部分通勤月票方案補助計畫績效目標與政策目標未盡相符，或設定目標值存有差異，缺乏預期效益量化目標，要求交通部改善。

交通部去年起以行政院疫後特別預算3月200億元推動TPASS通勤月票，各月票訂價以通勤搭乘公共運輸平均支出3至5折為原則，全國已有19個縣市推出24個月票方案，2026年起將以常態預算編列執行，初估每年所需預算至少90億元以上，今年底更將再規畫TPASS 2.0方案，所需預算恐再增加。

審計部決算報告指出，TPASS通勤月票以減輕民眾交通負擔及移轉私人運具使用，達3年提升公共運輸運量5％、降低道路交通事故5％為目標，但部分通勤月票方案補助計畫績效目標未盡相符，像是台南市以「交通事故114年度較111年度降低2.7％」為目標、高雄市區及南高屏全區計畫書缺乏具體量化目標，難以衡量達成情形。

審計部決算報告也提到，TPASS通勤月票方案加值購買人數成長遲滯，私人運具使用習慣未見明顯改變，另有部分縣政府未依規定期限提報結算資料，影響預算執行。

決算報告指出，今年4月民眾加值購買通勤月票方案67萬餘人次，與剛推動實施加值購買的75萬餘人次相較，明顯下滑，且基北北桃、桃竹竹苗、中彰投苗、雲嘉嘉、南高屏、東部3縣等6個生活圈銷售狀況多呈現停滯情形，月票使用族群固定，不利公共運輸運量成長。

決算報告也說，截至今年3月28日，除「基北北桃」已完成112年度優惠票價差額結案核銷，宜蘭縣政府及基隆市政府於3月提報結算資料外，其餘市縣政府均未於規定期限內提報結算資料，致補助計畫經費預算執行情形欠佳，截至3月底，歲出累計分配數70億元，累計實現數13億8487萬餘元，實現率僅19.78％。

對此，交通部回覆指出，各市縣道路交通安全改善績效目標由提案市縣依其交通特性自行訂定，再由專家學者成立審查小組審視合理性，將待提案市縣政府提交成果報告書時，就績效目標達成情形及未達標改善作為檢討改進，以期達成整體政策目標。另南高屏生活圈已就南高屏跨城際通勤月票方案預期效益訂定量化目標。

交通部也說，已責請公路局研議推動短天期定期票方案，以照顧非通勤公共運輸需求，擴大TPASS使用客群及提升實施成效；今年起公路局補助經費採逐季預撥方式，並於申請預撥下一季經費時，辦理前一季或部分月份的核銷轉正，提高預算執行率。