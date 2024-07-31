女師終結流浪45歲公費檢出乳癌 罹病學會停下腳步

陳小姐結束流浪教師生活時，且剛好45歲符合資格接受公費乳房攝影，在收到專任教師聘書當日確診乳癌。她過去一直活得很努力，驚覺老天要自己停下腳步，如今學會放鬆，成為更自在的人。

陳小姐說，過去總覺得自己的生命是「失敗組」，10多年來一直是個在5所學校間奔波往返的流浪教師，面對巨大生存恐懼和經濟壓力，總是刻意勉強、要自己堅強，就像戴上超人面具，無法接受自己的脆弱。

在45歲那年，她終於有機會轉專任教師，也因年紀剛好符合乳房攝影公費資格，去接受檢查。回憶起那年7月15日，她說當時只想把時間用得淋漓盡致，還打算看完檢驗結果就要去學校拿專任聘書、參加研習活動，沒想到竟確診乳癌2期，大吉大凶都發生在同個早上，心情非常煎熬，更因才剛轉專任，完全不敢讓學校知道。

上任第1年就交錯在醫院和學校間，她覺得，老天爺應該是要自己停下腳步，因此開始練習放鬆，所有事情只要有達到最低標準就好，第2年再開始讓自己慢慢跟上進度，到第3年才開始覺得真的比較能放慢生活腳步，如今座右銘是「活一天賺一天」，就如詩人所寫「從此我不再希求幸福，我自己就是幸福」。

像陳小姐這樣的乳癌患者，每人都有各自的故事。中華民國乳癌病友協會（TBCA）與佐登妮絲合作，8月1日至10月30日在佐登妮絲城堡展出「她們的美麗重生相片故事展」，以25名乳癌病友抗癌歷程為主軸，透過病友「原本人生」、「人生轉捩點」及「美麗重生」3個生命階段的相片，闡述其堅韌不拔的生命力，今天召開啟動記者會。

乳癌病友協會理事長黃淑芳表示，這次的相片故事展不僅是場展覽，更是個以生命為題的抗癌歷程分享。希望透過病友們的真實故事、每張照片背後都有堅強的靈魂與意志，為其他抗癌夥伴注入力量、成為他人希望之光，也喚醒社會大眾對乳癌的重視。

佐登妮絲集團總經理陳佳琦說，佐登妮絲員工超過9成為女性，服務對象也都是女性，非常需要乳癌防治觀念，先前就曾有會員在SPA過程中被發現胸部好像有顆粒，進一步檢查發現罹患3期乳癌，幸在及早治療下，現在過著正常的生活；佐登妮絲城堡去年共吸引200萬人次，盼藉由展覽，一起守護女性健康。