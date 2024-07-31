菜價續創近半年新高 何時能回穩？農業部長說話了

凱米颱風重創國內農作產區，根據北農統計，今天蔬菜交易量（到貨量）僅982公噸，但每公斤蔬菜平均價為46.5元，菜價續創來半年新高。農業部長陳駿季表示，由於短期葉菜類受損嚴重，目前正在著手復耕，但至少要近1個月的時間才能回穩，也強調中元節和中秋節將至，呼籲業者勿藉機哄抬物價。

凱米颱風雖已遠離，但造成的農業災情相當嚴峻，根據農業部最新統計，農業產物及民間設施估計損失計27億1618萬元，其中以雲林縣損失6億8438萬元(占25%)、嘉義縣損失4億1107萬元(占15%)、屏東縣損失4億655萬元(占15%)、台南市損失3億7075萬元(占14%)、高雄市損失2億7990萬元(占10%)、彰化縣損失1億5807萬元(占6%)及南投縣損失1億3224萬元(占5%)較為嚴重。

陳駿季指出，凱米颱風帶來的強降雨衝擊產區農產品的供應，其中短期葉菜類高達9成嚴重受損，農民至少需要3到4周的時間復耕，因此葉菜類近期價格波動會比較大，為因應供需，農業部將調配冷藏庫存高麗菜等，也會釋出根莖類等平替蔬菜需求，並和全國約1000多個通路合作，透過平價蔬菜專區讓消費者得以購買。

此外，中元節因為祭祀需求，也是禽畜肉品需求的高點，陳駿季說，畜禽漁產品庫存量充足，會視供需情況來釋出，畜禽產品價格相對平穩，但漁產則會有些波動，不過行政院也已組跨部會聯合稽查小組，呼籲業者勿趁機哄抬價格。