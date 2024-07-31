滅蟑大作戰！教你4絕招 輕鬆消滅打不死的「小強」

蟑螂是許多人在家中最怕遇到的昆蟲之一，對此商家也推出了一系列的「滅蟑」產品，讓民眾能面對蟲蟲危機時不那麼驚慌。就有網友分享自己在家中使用75％酒精，輕鬆打敗家中會飛的「小強」。

一名網友在FB社團「匿名公社」發文，分享自己在家中僅使用濃度75％的酒精，便輕鬆將會飛的大蟑螂打敗，引起網友們熱議。

留言不少人和原PO一樣，時常使用酒精來對付家中各種生物，「我看到都狂噴！垂死掙扎」、「噴酒精真的超級有效！酒精會導致蟑螂腹部油脂融化！蟑螂會窒息」，但有網友表示噴酒精並未完全殺死蟑螂，只是短暫將牠灌醉而已，「酒醒之後～牠依然活躍」、「我怕越噴牠越嗨」。

也有網友大方提供自己的妙招，「買一個起泡噴瓶，裡面放洗碗精加水，擠幾坨泡泡就翻肚了」、「試過最有效的是魔術靈～不過要抓準範圍，不然會到處滑」、「用洗衣粉還是洗碗精稀釋，噴在出沒的地方，只要肚子有接觸，就會死掉」。

針對夏日常見的蟑螂危機，知名網站「早安健康」也提供了4大滅蟑術讓民眾在家不心慌：

1.除蟑噴霧

使用60-80％的酒精、肥皂水、自然精油，見到牠就噴。

2.小蘇打防蟑藥

將小蘇打與砂糖1：1混合，放在蟑螂常出沒的地方，約1-2週蟑螂逐漸消失。

3.「蟑螂屋」陷阱

將啤酒倒入口徑小、瓶身大的瓶子，斜靠在牆上，讓蟑螂「進得去、出不來」。

4.除蟑氣味

使用擴香、香氛蠟燭，讓房間充滿蟑螂討厭的氣味，牠就一步也不想踏進來。