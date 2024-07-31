台大醫全球首創 尿液可提前5年追甲狀腺癌復發趨勢

台大醫院今天發表最新醫療成果，利用尿液中外泌體的甲狀腺球蛋白（U-Ex Tg）作為生物標記，可望提早3到5年掌握甲狀腺癌術後復發趨勢，是全球首創非侵入性，且更靈敏精準追蹤工具。

這項研究今年5月刊登於國際奈米醫學期刊（International Journal of Nanomedicine, SCI），台大醫院內科部副主任王治元今天在成果發表記者會中簡報說明，甲狀腺癌是全世界成長最快癌症之一，台灣的病人每年增加約5000例。

甲狀腺癌位列國人10大癌症之一，王治元說，甲狀腺癌最常見類型為乳突癌、占80%，其他還包括濾泡癌、髓質癌及未分化癌，因多數甲狀腺癌生長速度較慢，容易早期發現，且預後良好，完整治療後，存活率甚至可達20到30年，長期術後追蹤是個大議題。

王治元表示，甲狀腺癌患者在接受甲狀腺全切除術及放射性碘治療後，傳統上依靠血清甲狀腺球蛋白來監測是否有殘留或復發，但抽血問題在於血中抗體可能受干擾，往往還須配合使用昂貴的重組人促甲狀腺激素（rhTSH）刺激才能提高檢測靈敏度，每次要價上萬元，對病人是很大負擔。

過去10年，王治元團隊利用尿液中外泌體的甲狀腺球蛋白（Urinary Exosomal Thyroglobulin, U-Ex Tg）進行研究，發現可作為甲狀腺癌術後監測的生物標記，即便是傳統抽血檢查無法檢測到情況下，仍可望提前3到5年發現甲狀腺癌復發趨勢。

王治元說明，團隊針對新診斷甲狀腺乳突癌及濾泡癌患者，分別在術前、術後、術後3個月及6個月進行尿液樣本收集與分析，結果顯示，術後患者的U-ExTg 濃度與腫瘤大小及病理分期呈現顯著相關性，特別是在那些傳統血清甲狀腺球蛋白無法檢測的患者中，U-Ex Tg的濃度顯示了腫瘤殘留或復發。

此外，研究團隊還分析了尿液中另一種蛋白質「半乳糖凝集素-3（galectin-3）」，以驗證U-Ex Tg的趨勢變化。王治元表示，半乳糖凝集素-3是已知與甲狀腺癌發生及轉移有關的蛋白質，與U-Ex Tg同步監測，可提供更全面復發預測。

王治元指出，這項研究為甲狀腺癌患者提供一個更靈敏術後追蹤工具，為全球首創，相信隨著更多臨床數據積累，可望成為未來甲狀腺癌術後追蹤標準檢測方法，目前已獲得台灣、日本與美國的發明專利保護，將持續尋求產業界合作。