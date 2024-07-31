快訊

獨／80年魯肉飯掰掰！圓環老字號名店「龍凰號」熄燈

未來1周如果颱風生成難侵台 粉專曝原因：蠻少見的現象

奧運羽球／「像看自己倒影」依瑟儂談與戴資穎最後一次對決

農曆7月避免誤當「大戶」 民俗專家提醒這些地雷別碰

聯合報／ 記者陳立儀／即時報導
隨身攜帶的平安符或護身符可經常至正廟或大廟過爐加持。圖／486團購提供
隨身攜帶的平安符或護身符可經常至正廟或大廟過爐加持。圖／486團購提供

本周六（8月3日）晚間11點為農曆7月「鬼門開」，為避免影響運勢、保平安，不少民眾會去宮廟求平安符隨身攜帶。民俗專家486先生提醒，鬼月更要避免從事危險活動，遠離陌生水域。

鬼月又稱民俗月，傳統上有不少禁忌。適逢暑假旅遊旺季，觀察發現「水上活動」引起眾多討論，許多人都有被長輩叮囑「鬼月避免戲水，以免被抓交替」的經驗。民俗專家486先生表示，出門在外本就要多加小心，從事水上活動要慎選有救生員的合法水域，盡量避免單獨前往陌生地區戲水。建議可隨身攜帶平安符或護身符，也可準備幾張淨符或艾草皂備用。

自小在宮廟長大的486先生為台北霞海城隍廟第七代子孫，熟悉各種道教儀式。一般常見的平安符多為工業大量印刷的紙卡，若未經過道長加持，要拿去過爐才有效力。不少人車上會掛平安符，一掛多年沒再去過爐加持，最後也只是一張普通的印刷紙。486先生提醒，過爐一定要拿到正廟或香火鼎盛的大廟，千萬不可拿去陰廟。

486先生指出，鬼月以祭拜「好兄弟」為主，供品和紙錢不宜太多，以免被當成「大戶」惹鬼上身。諧音有「來」的水果不宜作為供品，例如鳳梨、香蕉、水梨等，避免招好兄弟進門。也會避免成串的水果，例如葡萄、龍眼、荔枝，避免壞事接踵而來或代表好兄弟成群結隊而來。注意選在屋外或陽台「朝外拜」，避免好兄弟進門。

護身符注意不要碰到水，碰水即失效。圖／486團購提供
護身符注意不要碰到水，碰水即失效。圖／486團購提供
民俗專家486先生出門都會隨身攜帶大八卦護身符。圖／486團購提供
民俗專家486先生出門都會隨身攜帶大八卦護身符。圖／486團購提供

486先生 兄弟 鬼月

延伸閱讀

KY股都地雷？3弱點股民害怕 專家「有錢人必買3檔」：踩雷是選股有問題

避免時差讓身體吃不消 專家建議長途飛行別在機上喝這種飲料

陸拉抬內需加大刺激力道 專家：今年將有降息動作

債券ETF 大戶進場卡位

相關新聞

全球島嶼大黑馬！富國島緊追馬爾地夫獲《Travel + Leisure》評選亞軍

已是台灣人心中最熱愛的海島假期目的地「富國島」再獲殊榮！全球知名的旅遊雜誌《Travel + Leisure》日前公布2024年最新的The World's Best Awards 2024評選結果，富國島猶如黑馬竄升，被評選為全球最佳島嶼第2名，這座深深吸引網美、親子，以及各種年齡層的夢幻島，真正魅力無法擋。

加拿大秋賞極光 追尋秘綠與紫「光帶秀」

【旅奇傳媒/編輯部報導】當夏日的熱烈逐漸退去，大自然的畫筆也正在悄然揮動，秋色蔓延到了加拿大的每一寸土地。在加拿大秋天的這塊畫布上，大自然卻從未吝嗇過她的顏料。除了楓葉的紅色，她手中的調色盤遠比我們想

整理包／台東自由行獎勵旅遊 10大QA一次查

0403地震重創東部觀光，觀光署推出花東自由行、團客補助，自由行花東住宿每房最高1000元補助，團客入住花蓮最高補助2萬...

「機票買1送1」來了！ 國泰航空「飛香港第2人免費」 台北、高雄都有

「機票買1送1」又來了！ 國泰航空「飛香港第2人免費」 台北、高雄都有

入住清境「佛羅倫斯渡假山莊」暑假限時3.2折！含早餐再送「城堡門票+調酒」

住高級山莊只要3.2折超狂！知名清境民宿「佛羅倫斯渡假山莊」從即日起至8月31日推出超殺優惠，入住只需3.2折起，還加贈妮娜巧克力夢想城堡門票。海拔1755公尺的清境，夏季均溫僅18度，成為避暑勝地。而「佛羅倫斯渡假山莊」擁有義式鄉村城堡、君士坦丁堡及歐洲庭園館3棟城堡，是旅客一定必衝！

抵日延遲急補償！ 豪華郵輪「名勝世界壹號」發1,600元消費金 可岸上觀光使用

抵日延遲補償！ 豪華郵輪「名勝世界壹號」發1,600元消費金 可岸上觀光使用

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。