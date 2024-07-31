農曆7月避免誤當「大戶」 民俗專家提醒這些地雷別碰

本周六（8月3日）晚間11點為農曆7月「鬼門開」，為避免影響運勢、保平安，不少民眾會去宮廟求平安符隨身攜帶。民俗專家486先生提醒，鬼月更要避免從事危險活動，遠離陌生水域。

鬼月又稱民俗月，傳統上有不少禁忌。適逢暑假旅遊旺季，觀察發現「水上活動」引起眾多討論，許多人都有被長輩叮囑「鬼月避免戲水，以免被抓交替」的經驗。民俗專家486先生表示，出門在外本就要多加小心，從事水上活動要慎選有救生員的合法水域，盡量避免單獨前往陌生地區戲水。建議可隨身攜帶平安符或護身符，也可準備幾張淨符或艾草皂備用。

自小在宮廟長大的486先生為台北霞海城隍廟第七代子孫，熟悉各種道教儀式。一般常見的平安符多為工業大量印刷的紙卡，若未經過道長加持，要拿去過爐才有效力。不少人車上會掛平安符，一掛多年沒再去過爐加持，最後也只是一張普通的印刷紙。486先生提醒，過爐一定要拿到正廟或香火鼎盛的大廟，千萬不可拿去陰廟。