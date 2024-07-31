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手語視訊轉譯平台8月1日上線 助聽語障訂房訂餐、叫車

中央社／ 台北31日電

數位平權邁大步，數發部攜手衛福部今天宣布，台灣首個跨部會協作的手語視訊轉譯服務（VRS）平台8月1日正式上線。平台可協助聽語障人士訂房、訂餐廳、叫車等，估全台約14萬聽語障人士有望受惠。

數位發展部與衛生福利部今天上午舉行「手語視訊轉譯服務（VRS）啟動記者會」，包含行政院政務委員陳時中、數發部政務次長林宜敬、衛福部政務次長呂建德以及多個聽障團體代表都共襄盛舉。

陳時中致詞時表示，感謝先前政務委員林萬億幫忙溝通，確定由數發部與衛福部推動計畫，今天只是一個開始，希望數位平權未來可以照顧更多身心障礙者，運用科技滿足身障者需求，在總統賴清德領導下，台灣將會是一個更加重視平權的政府。

林宜敬表示，今天活動有2大意義，一是跨部門合作，攜手衛福部，第二是公私集體合作，數位工具雖然造福世界，但也可能帶來很多麻煩，數發部因此也致力推動反詐騙。今天推出VRS服務希望可以造福更多人。

數發部說明，聽語障人士透過傳統電話有時很難滿足個人需求，透過設置手語視訊轉譯服務中心，可以幫忙聽語障人士訂餐、訂房、叫車等。

記者會現場也透過螢幕展示「視訊轉譯」的服務流程。例如，假設有家南投民宿未提供網路訂房，聽語障人士無法透過電話訂房間，可改透過手語或文字訊息先跟手語翻譯員溝通，再由手語翻譯員幫忙訂民宿。

行政院去年5月核定「推動手語視訊轉譯服務先導計畫（112年至115年）」，由數發部負責手語視訊轉譯系統建置，衛福部成立手語視訊轉譯中心，目的在確保聽語障人士基本生活的通訊權利。數發部開源Open API，持續進行系統擴增，衛福部也會著手培訓手語服務人力等。

衛福部 視訊 陳時中

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