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健保署副署長人選出爐 桃園衛生局長劉宜廉9月上任

聯合報／ 記者沈能元／台北即時報導
桃園市衛生局長劉宜廉證實，將於9月1日接任衛福部健保署副署長，期待到健保署服務，為全民健康盡一份心力，為民服務。本報資料照片
桃園市衛生局長劉宜廉證實，將於9月1日接任衛福部健保署副署長，期待到健保署服務，為全民健康盡一份心力，為民服務。本報資料照片

衛福部健保署副署長人選確定了！外傳桃園衛生局長劉宜廉預計接任健保署副署長，劉宜廉今證實將於9月1日上任，期待到健保署服務，為全民健康盡一份心力，為民服務。劉宜廉說，接任副署長一職非常有機緣，對於是否由衛福部諮詢人才，劉表示，這是大家一起討論的結果。

至於接任健保署副署長後，職務上的督導業務範圍，劉宜廉說，派令才剛剛到，相信署長石崇良會有很好的指示，而對於健保相關業務、點值等議題，也會花時間進一步了解。

劉宜廉為國立臺灣大學公衛研究所碩士、國立政治大學法律研究所碩士、國立清華大學科技法律研究所博士班及美國約翰霍普金斯大學衛生政策與管理博士等學位，對富有法學及醫學等知識。也曾任宜蘭縣政府、苗栗縣政府及桃園縣政府衛生局長，更擔任過龍潭敏盛醫院院長、敏盛綜合醫院院長及敏盛智慧醫療城院長。

健保署 桃園 衛生局

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