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熱傷害人數飆升3成 進出冷氣房、狂灌冷飲恐陷致命危機

聯合報／ 記者賴昀岫／台北即時報導
今年熱傷害人數較去年同期增加約3成。示意圖非新聞當事人，本報資料照片
今年熱傷害人數較去年同期增加約3成。示意圖非新聞當事人，本報資料照片

「我這條命 是冷氣給的」迷因圖近期在網路爆紅！衛福部統計，截至昨天，本月熱傷害就診已達1163人次，超過去年7月的887人次，增幅約31％，頻繁進出冷氣房，或短時間大量攝取冰飲、冰品等，容易造成血管收縮、血壓上升，有三高問題的民眾更需特別留意胸悶、胸痛、呼吸困難、極度疲倦等，或出現腦中風徵兆時，應立刻撥打119，把握黃金治療期。

中央氣象署表示，未來1周高溫炎熱、午後雷陣雨的天氣形態，未來1周高溫33至35度左右，外出要注意防曬、多補充水分，小心中暑，今天整體高溫則約33至35度。

衛福部國健署慢性疾病防治組長吳建遠表示，天氣持續高溫炎熱，頻繁進出冷氣房，忽冷忽熱的環境，以及為消暑而在短時間大量攝取冰飲、冰品等，容易造成血管收縮、血壓上升，有三高問題的民眾更需特別留意。

吳建遠提醒，如果出現胸悶、胸痛、手臂疼痛、呼吸困難、噁心、極度疲倦、頭暈或暈厥等心肌梗塞症狀，或出現腦中風徵兆，可以透過「微笑、舉手、說你好」判斷自身狀況，分別為是否有嘴角歪斜臉不對稱、平舉雙臂，是否無力下垂、是否說話不清楚等，如有以上情形應立刻撥打119，把握黃金治療期。

高血壓、高血糖、高血脂等「三高」在初期通常沒有明顯不適症狀，可能因不易察覺而造成延遲診斷與治療，吳建遠指出，依據2017至2020年國民營養健康狀況變遷調查，20歲以上國人三高自知率分別為高血壓68%、高血糖66%、高血脂23%，代表約有4至7成民眾尚未意識到自己的血壓、血糖、血脂檢查數值已出現異常。

這樣的數據也顯示定期健康檢查的重要性，國健署表示，民眾應把握大專學生健康檢查、勞工體檢、軍公教健檢或自費健檢等，以及國民健康署提供40歲至64歲每3年1次、65歲以上每年1次的免費成人健檢服務等，涵蓋三高、肝腎功能、BC肝炎篩檢及其他項目，以透過健檢關心自己的血壓、血脂及血糖等數據變化，掌握自身三高數值，並可將健檢結果登錄「慢性疾病風險評估平台」，評估未來10年內罹患慢性疾病的風險。

為了幫助民眾逆轉三高，國健署建議，可從以下4大面向著手：

一、定期健康檢查：持續追蹤三高，居家量測血壓可以「722」原則，連續7天量、早上起床後、晚上睡覺前各量1次、每次量2遍取平均值。

二、戒菸：戒菸有助於改善血壓、血脂異常，可諮詢戒菸免費服務電話0800-636363。

三、遵循「少油、少鹽、少糖及高纖」飲食原則：多選擇天然、原型、少加工食材，並以白開水取代含糖飲料。

四、規律運動：養成「每天30分鐘、每週至少達150分鐘」的中強度運動習慣。

健檢 腦中風 高溫

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