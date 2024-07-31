15至45歲諮商免費諮商方案明上路 3次額度用完怎麼辦？

新一期諮商補助方案「青壯世代心理健康支持方案」」明天上路，衛福部提供15至45歲每人3次的免費心理諮商方案，預計可以嘉惠超過6萬人。衛福部心理健康司長陳亮妤表示，新方案在查詢系統上更加優化，民眾可以在網路上查看附近諮商地點名額，希望透過補助鼓勵青壯世代主動求助。

衛福部去年推出亞洲首次全國普遍性諮商補助，去年八月推出的「年輕族群心理健康支持方案」，提供15至30歲的民眾每年3次諮商補助，一推出就有部分縣市出現名額秒殺，導致緊急加碼預算。根據衛福部最新統計，截至6月底，年輕族群心理諮商方案已經服務2萬9920人、7萬6350人次，並且轉介高風險族群1萬91人。

陳亮妤表示，去年使用狀況熱絡，民眾反饋良好，今年加碼預算擴大辦理，加碼至3.36億元，預計可以服務6萬4422人、19萬3266人次。另外，服務年齡層也拓展到45歲，由於根據調查，常見精神疾病勝興率在30至45歲最高，盛行率為25%至27%，形同每4人中有1人面臨精神疾病，因此希望透過補助鼓勵主動求助。

青壯世代心理健康支持方案網站（https://sps.mohw.gov.tw/mhs）8月1日正式上線。陳亮妤表示，現在在最後測試階段，有需求民眾明日可以上網，可以查詢諮商合作機構地點、電話等資訊外，今年在使用者友善方面完善，會顯示各機構剩餘的諮商補助名額，民眾不再需要一個個諮商單位打電話查詢名額。

另外，若是接受完整三次諮商評估後，仍有持續諮商需求，該怎麼辦？陳亮妤說，有三個方式，一個是健保給付的支持性心理治療；第二個是全國51處社區心理衛生據點；第三是地方政府開辦的心理諮商據點共有381處。