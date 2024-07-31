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台中男運動突昏迷命危 救回後發現1條冠狀動脈阻塞

中央社／ 台中31日電

台中48歲楊男日前運動突昏倒，甚至失去呼吸心跳，檢查心電圖、心臟超音波並無異狀，先以低溫療法減緩腦部缺氧，後發現患者左前降支冠狀動脈完全阻塞，置放支架後讓阻塞血管恢復暢通。

光田綜合醫院今天發布新聞稿，楊男今年3月與友人打網球時，突然暈倒還失去呼吸心跳，現場急救後送醫。楊男到院時，因心電圖與心臟超音波並無明顯異狀，當時測出楊男罹患COVID-19（2019冠狀病毒疾病），一度懷疑是因新冠病毒引起的心肌炎或心律不整，因此先使用低溫治療加抗病毒藥接受診治。

心臟內科醫師吳星輝指出，楊男COVID-19痊癒後，團隊在檢測時發現楊男有高血脂狀況，高度認為楊男應是因冠心病引起的心室顫動；經心導管檢查確認楊男左前降支完全阻塞，完全靠右冠狀動脈供應（TIMI-3）血液，雖然患者在一般生活時未有異狀，但當持續激烈運動時，就會出現血氧不足，引發心室顫動而失去呼吸心跳。

楊男心臟冠狀動脈阻塞，平時卻無症狀，吳星輝解釋，患者左前降支完全阻塞應是慢慢形成，因此讓右冠狀動脈末端慢慢產生側支循環，逆向供應血液給左前降支（TIMI-3）；平時生活作息幾乎不受影響，當患者大量或激烈運動時，僅靠1條血管輸送血液不夠。

吳星輝指出，以塞車做比喻，當主要幹道塞車，若車流量（血液需求）不大，車輛可轉從其他道路到達目的地，但萬一車流量大（血液需求大），另條道路也無法消化這麼大車流量時，此區的交通就會因此癱瘓。

吳星輝提醒，民眾除定期做心血管或血脂相關健檢外，50歲以上民眾，也盡量少做時間過長或太過激烈戶外運動，心血管異常大多沒有症狀，常是因為長時間激烈運動才突然誘發，建議中高齡民眾在運動時，多評估自己身體狀況，以和緩心肺運動取代激烈戶外運動。

患者 流量 運動

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