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奧運選手彩色「肌貼」一般人也能用 貼法效果有差別

聯合報／ 記者賴昀岫／台北即時報導
色彩繽紛的「肌內效貼布」，是利用肌貼本身具備的伸縮彈性及貼布背面的紋路，為肌肉結構提供支撐。記者賴昀岫／攝影
色彩繽紛的「肌內效貼布」，是利用肌貼本身具備的伸縮彈性及貼布背面的紋路，為肌肉結構提供支撐。記者賴昀岫／攝影

2024奧運暌違100年重新回到巴黎舉行，這次中華隊共60名運動員參賽，民眾透過直播替選手們加油時，不難發現有些運動員身上會貼著繽紛的「肌貼」，醫師指出，依肌理順向貼紮，可幫助肌肉收縮、反向則有助肌肉放鬆，但有些運動員不喜歡將肌貼露出，因為可能會暴露自己的傷勢。

衛福部食藥署今舉行「醫用彈性繃帶，正確使用才有效！」衛教記者會，台灣復健醫學會秘書長、林口長庚紀念醫院復健部主任陳智光說，運動傷害發生時，早點活動其實有助恢復，但這就仰賴不同厚度的彈性繃帶固定患部和敷料，達到壓迫和保護的效果，使用時要留意使用的方向性、鬆緊度與使用時機，有受傷才使用。

色彩繽紛的「肌內效貼布」，是利用肌貼本身具備的伸縮彈性及貼布背面的紋路，為肌肉結構提供支撐，紋路可以把皮膚「抓緊」，將下方的筋膜層往上提，沿著肌肉方向黏貼，並利用拉伸貼布時貼布所產生的回彈力，作用在肌肉上來協助肌肉用力或放鬆。

陳智光說，肌貼使用上拉太緊會使肌肉收縮受限，只要拉20%至30%左右即可，且要知道需要處理的是哪個部位的肌肉，從近端往遠端固定，可幫助肌肉收縮，反之則有助肌肉放鬆。

肌貼一般而言不含藥性，只要皮膚不會對黏膠過敏的人都可以使用，陳智光提醒，使用肌內效貼布前應先了解肌理構造，或需要由專人指導及協助，在貼時必須針對需求及部位來搭配不同的長度、拉力、貼法及姿勢擺位，若沒有正確使用反而會對肌肉造成傷害。

扭傷常伴有腫脹、瘀傷、疼痛與關節不穩等情況，甚至還會影響日常行動，陳智光指出，醫用彈繃通常由長條狀或管狀彈性材料組成，可將受傷部位固定並加壓，防止進一步腫脹功用，並提供支持保護、防止二度傷害，使用上要注意受傷部位加壓，可採用醫用彈繃纏繞固定，但使用時別過度加壓避免妨礙血液循環；如果腳踝扭傷部位經處理未改善，有疼痛、腫脹、瘀血嚴重時，則應立即就醫檢查。

陳智光表示，彈繃纏繞原則為遠端往近端纏繞，鬆緊度建議拉一半的彈性張力即可，太緊對血液循環不好、太鬆則可能效果不夠，以最長使用的腳踝為例，會先固定後再由內向外拉出，並以「8字型纏繞」，每層會重疊二分之一至三分之二才有均勻效果，且建議有傷勢時才使用，否則會影響肌肉正常使用。

更換頻率部分，陳智光說，長時間單次固定最長8小時就要拆掉，初期使用2至3小時就要拆掉觀察，確認腳趾有沒有因為血液循環不好而發紅、發腫，且可用清水清潔後晾乾重複使用，不過要留意，清潔時避免使用熱水，否則會失去彈性。

食藥署醫療器材及化妝品組科長蔡文偉說，這2個運動場上常備的好朋友，都屬於醫療器材分類分級中的「J.5240醫療用黏性膠帶及黏性繃帶」，選購此類產品時，則應選擇有販賣業醫療器材商許可執照的業者。

纏繞彈繃的腳，建議每2至3小時確認，腳趾有沒有因為血液循環不好而發紅、發腫。記者賴昀岫／攝影
纏繞彈繃的腳，建議每2至3小時確認，腳趾有沒有因為血液循環不好而發紅、發腫。記者賴昀岫／攝影
陳智光表示，彈繃纏繞原則為遠端往近端纏繞，鬆緊度建議拉一半的彈性張力即可。記者賴昀岫／攝影
陳智光表示，彈繃纏繞原則為遠端往近端纏繞，鬆緊度建議拉一半的彈性張力即可。記者賴昀岫／攝影
彈繃纏繞每層重疊二分之一至三分之二才有均勻效果。記者賴昀岫／攝影
彈繃纏繞每層重疊二分之一至三分之二才有均勻效果。記者賴昀岫／攝影
裁剪時可將肌貼四角修圓弧，以減少捲起情況。記者賴昀岫／攝影
裁剪時可將肌貼四角修圓弧，以減少捲起情況。記者賴昀岫／攝影
肌貼從近端往遠端固定，可幫助肌肉收縮，反之則有助肌肉放鬆。記者賴昀岫／攝影
肌貼從近端往遠端固定，可幫助肌肉收縮，反之則有助肌肉放鬆。記者賴昀岫／攝影

復健 運動傷害 食藥署

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