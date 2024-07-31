地區醫院三高病人照護 健保新制8月上路30萬人受惠

為照顧偏鄉民眾，健保署最新修訂偏鄉地區全人整合照護執行方案，將於全國選定6個偏鄉地區，以促進偏鄉民眾健康為主、醫療為輔。健保署醫務管理組長劉林義說，該計畫目前已於花蓮秀林鄉試辦，成效良好，將擴展至全國，共編列預算2.5億元，預計服務民眾約6萬人。另健保署將實施地區醫院全人全社區照護計畫，提供三高病人醫療照護，推估收案受益約30萬人，預計8月公告實施。

衛福部今天公布8月新制。劉林義說，該方案施行期間自公告日的次月1日起開放醫院申請，實施時間為114年1月1日至116年12月31日止。施行地區為健保署各分區業務組各擇1個區域試辦。

劉林義指出，該方案同時新增「核定新申請承作院所第1年籌備費」，增列「其他特定醫療服務、促進健康照護或提升醫療服務品質的費用」，調整「論人總醫療點數及回饋金的計算方式」，並訂定回饋金支應上限。同時增訂執行第一年獎勵費用從優核付規範，增修評核指標規範，包括目標值因地制宜及增訂指標項目與加分項。

此外，健保署將實施「全民健康保險地區醫院全人全社區照護計畫」，藉由整合社區醫院醫療及人力資源，使高血糖、高血脂及高血壓病人於主要就醫的醫院中，獲得完善且整合性的醫療照護，共編列3.5億元，推估收案受益人數約30萬人，預計8月將於健保會、衛福部核定後公告實施。

健保署另修訂「全民健康保險遠距醫療給付計畫」，將擴大施行地區，包含新增IDS計畫適用地區、新增醫療資源缺乏地區、及新增法務部矯正署所屬矯正機關及分監，並刪除衛福部試辦遠距醫療相關計畫的施行地區「年度之限制」，其中矯正署所屬矯正機關及分監將新增實施精神科。

健保署表示，修訂後計畫施行地區計130個，除現已實施的50個山地離島地區及11個地區外，共新增69個醫療資源缺乏地區，含2個IDS計畫適用地區，另含51所矯正機關及3所分監地點內。

另衛福部社保司8月起，將針對即將出海90天以上的遠洋漁船或國際航線船舶作業船員，放寬一次給予之慢性病用藥量，以利長期出海作業的船員，可以備妥出海期間所需的慢性病藥品，維持用藥，病情獲得穩定控制。

劉林義說，今年6月20日修正發布的健保法，適用對象為遠洋漁船或國際航線船舶作業的船員，病情穩定且長期領取相同慢性病用藥。適用條件為預定1個月內將出海作業90日以上。得依預定出海日數，一次開給180天以下的用藥量；有特殊情形，如出海時間超過180天以上，經健保署認定者，可以依該次預定出海日數開給用藥量，不受180天限制。但基於用藥安全，處方不包括抗生素、假麻黃素及第一級至第三級管制藥品用藥。