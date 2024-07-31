亞蔬與農業部簽署合作備忘錄 目標下個50年消除飢貧

為持續攜手推展國際蔬菜創新研究，也為致力建立各區域氣候韌性及環境負責的蔬菜產業，以保障全球消費者的健康及營養，農業部今天與亞蔬—世界蔬菜中心簽署蔬菜研究與發展合作備忘錄，目標未來50年實現糧食安全和永續農業，終止貧窮、消除飢餓。

亞蔬-世界蔬菜中心前身為亞洲蔬菜研究與發展中心，成立於1971年，就由改良品種、生產管理及採收後技術，幫助農民增加蔬菜產量，提高農村和城市貧困家庭收入，並為家庭和社區提供更健康、更營養的飲食，該中心總部設於台南善化，且世界蔬菜中心擁有全世界公部門最大的蔬菜種原庫，共有330個品種，逾6萬個種原品系來自155個國家，與我國學研機構共同努力，已推出42個耐熱、抗病蔬菜品種，在過去3年更提供超過4200個種原與品系。

本次簽署活動，農業部陳駿季部長、世界蔬菜中心主任沃培睿（Marco Wopereis）及10個試驗改良場所皆出席簽署，陳駿季表示，世界蔬菜中心是少數總部設在台灣之重要國際農業組織，旨在促進高營養價值蔬菜生產與消費，消弭開發中國家貧窮與營養不良問題。

陳駿季說，藉由本次合作備忘錄的簽署，農業部所屬農業試驗所、農業藥物試驗所、7個區域農業改良場及種苗改良繁殖場共10個機構，將強化與該中心的合作，借助該中心的國際研究網絡，並配合於去年甫落成的新實驗大樓及先進儀器設施，促進我國研究人員與世界頂尖研究人才交流，以提升蔬菜研究與種苗產業的創新動能。

沃培睿表示，本次簽署的合作備忘錄，標誌著雙方半世紀以來的重要合作里程碑，未來合作將特別聚焦於開發「超抗逆境」的營養蔬菜品種，這些品種能抵抗氣候與環境變遷所帶來的生存壓力。

世界蔬菜中心夥伴關係副主任王雲平表示，農業部歷年擔任中心的國家理事期間，對中心的經營與發展扮演重要角色，中心近年來與台灣公私部門合作協助種原繁殖，成功增繁超過1300個種原，公私部門可留下部分種子，有助豐富台灣蔬菜當地種原，部分種原也已陸續送回東南亞原產地延續傳承。