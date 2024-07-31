僅LINE通知就辦理進口蛋採購 農業部長陳駿季：緊急情況未違規定

根據媒體引用審計部最新報告指出，農業部去年因應缺蛋執行的短期進口專案計畫，但在計畫核定前僅以LINE通知中央畜產會辦理進口採購作業，因此被指出採購作業程序的瑕疵，要求農業部檢討改進。農業部長陳駿季今天表示，由於去年缺蛋是緊急情況，很難依正成常程序辦理，但因畜產會是透過自有資金先行採購，並未違背相關採購規定。

陳駿季今天在「農業部與亞蔬-世界蔬菜中心簽署合作備忘錄」活動受訪時表示，審計部關注農業部在進口雞蛋計畫核定前，僅透過LINE或其他的指示就啟動採購措施，然而中央畜產會本身肩負產銷調節的責任，假如是年度的產銷調節計畫，會先將計畫提報農業部，經核定後才能開始實施，然而去年全球缺蛋是比較特殊的情況，因此沒有辦法透過提報計畫等核定的方式，一來農業部可能沒有經費，二來向行政院專案申請一拖又是幾個月過去。

陳駿季說，行政院先前召開了多次的專案會議，就是為了確保消費者能夠買得到蛋，所以農業部才直接委託畜產會來執行專案進口，畜產會本身也有自有資金，所以可以先以自有資金去做相關的運作，不過後續提計畫的時候必須符合公開招標規定才會補助採購金額一半以上，所以在整個進口程序上是合法的，也因為是緊急情況，所以才用比較快的方式去通知畜產會啟動採購作業。

陳駿季說，審計部所提到的一些內部採購作業問題，確實有些程序是需要改善的，農業部也啟動了相關檢討，後續會再強化整個行政程序。